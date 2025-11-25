Оператор РЭБ рассказал о применении ВСУ более высоких частот для работы с БПЛА

Оператор РЭБ Адвокат: ВСУ применяют все более высокие частоты для работы с БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать более высокие частоты для связи и управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), однако российские специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) действуют на опережение, подавляя расширенный спектр частот. Об этом 24 ноября рассказал оператор системы РЭБ с позывным Адвокат.

«Сейчас противник начал применять новые частоты, пошел на более высокие. Следовательно, мы работаем на упреждение — считываем эти частоты, передаем информацию выше и перенастраиваем оборудование, чтобы эффективнее бороться с данным видом вооружения», — заявил военнослужащий.

Он отметил, что украинские специалисты активно развивают свои технологии. Так, противник иногда использует такие беспилотники, которые в полете могут менять частоту — от двух до трех.

«Главная задача — погасить, чтобы они (дроны. — Ред.) не долетели никуда», — добавил военный с позывным Волк.

Российские операторы дронов 4-й бригады Южной группировки войск 15 ноября показали процесс запуска беспилотника, который называют убийцей блиндажей и укрытий. По словам военнослужащего с позывным Манул, в день бывает 25–30 вылетов. Всё зависит от целей и обстановки на фронте.

Президент России Владимир Путин 12 июня заявил, что благодаря операторам беспилотников поражается до половины техники ВСУ. Российская армия накопила хороший опыт в сфере беспилотников, и эффективность их применения постоянно растет, добавил он.