ЦАМТО

Reuters: Париж может разрешить украинским компаниям производить оружие на территории Франции

Флаги Франции и Украины
Флаги Франции и Украины.
Источник изображения: www.crossed-flag-pins.com

ЦАМТО, 24 ноября. Французские власти думают над тем, чтобы выдать разрешение украинским компаниям производить оружие на территории Франции.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на французских чиновников.

"Дания и Украина договорились в сентябре разрешить украинским производителям оружия начать производство в Дании… Париж рассматривает аналогичную модель, потому что некоторые инвесторы опасаются работать на Украине", – отмечает агентство.

Рейтер сообщает, что новый импульс получил также проект по стимулированию французской компании Renault к производству беспилотников.

Как напоминает "РИА Новости", министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин 4 июля сообщал, что украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании. Ранее тогдашний министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании. Владимир Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное" уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил в начале июля, что, как ожидается, первая партия оружия для Украины будет выпущена на заводе в Дании в 2026 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Дания
Литва
Норвегия
Украина
Франция
Проекты
БПЛА
