Летчик Сергей Богдан: отсеки вооружения Су-57Э поражают специалистов габаритами

Российский истребитель Су-57 в третий раз показывают посетителям зарубежных выставок. На международной выставке Dubai Airshow — 2025 машина впервые была представлена с открытыми грузовыми отсеками для вооружения. Традиционно управлял самолетом пятого поколения заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации Ростех Сергей Богдан. В интервью ТАСС он рассказал о новых элементах программы и ее отличиях от выступлений иностранных конкурентов

— Сергей Леонидович, добавили ли какие-то новые элементы высшего пилотажа к третьей зарубежной демонстрации истребителя Су-57?

— Наш комплекс пилотажа и так достаточно насыщен. В Дубае мы демонстрируем в полном объеме все фигуры высшего пилотажа, которые показывали ранее — критические режимы, штопорные вращения на "срывных" углах атаки. Но одну особенность все же добавили — вся программа выполняется при наличии оружия на самолете. В частности, мы демонстрируем, что у нас на истребителе есть четыре ракеты: две класса "воздух-воздух" и две — "воздух-поверхность" большого радиуса для уничтожения РЛС. Эти ракеты достаточно тяжелые, самолет стал существенно тяжелее.

Все специалисты знают, что наличие на борту оружия класса "воздух-поверхность" накладывает на любой самолет очень серьезные ограничения: по перегрузкам, углам атаки и в целом по маневренности. Мы показали, даже при наличии такого оружия наш истребитель может вести маневренный воздушный бой с выходом на критические режимы. Демонстрируем в полном объеме все фигуры высшего пилотажа и при этом самолет полностью вооружен. В этом и заключается изюминка.

Отличием от иностранцев на авиашоу можно назвать то, что на авиашоу мы стараемся не пилотировать на больших скоростях. Все самолеты, что Rafale, что F-35 на авиашоу разгоняются до очень больших скоростей, иногда близких к трансзвуковой. Это требует ухода самолета на большие расстояния от зрителей и большого количества времени. У F-35 показ продолжительностью в два раза дольше, чем у нас. У Су-57Э же достаточно емкий по содержанию пилотаж, и для зрителей, и для специалистов этого вполне достаточно. Они успевают увидеть все возможности самолета и не утомляются от однообразия похожих маневров.

— Во время одного из полетов вы открыли не как обычно три грузовых отсека — два на крыльях и один на фюзеляже — а только два, один из которых в крыле. Почему?

— Открыто было два люка. В одном находились ракеты класса "воздух-поверхность", в другом — ракеты "воздух-воздух". Мы демонстрировали, что даже перспектива асимметричного выпуска ракет не влияет на характеристики самолета. Мы проводим испытания самолетов в различных конфигурациях оружия, в том числе с большой степенью несимметрии. Для специалистов это также важно увидеть.

— Почему именно в Дубае было принято решение показать машину с открытыми люками и продемонстрировать вооружение?

— В авиации всегда все делается от простого к сложному. Вообще возможности наших самолетов включают в себя определенную закрытую информацию. Поэтому когда-то самолет вообще не демонстрировали, а затем по плану вышестоящего руководства, которое организовывает выставку, начинаем показывать все больше. Было принято решение, что в Дубае мы уже продемонстрируем отсеки для вооружений. Поначалу продумывалось, что вероятно на стоянке, но в итоге приняли решение — в полете.

— Как вы считаете, привлечет ли это дополнительное внимание со стороны потенциальных зарубежных покупателей?

— Я думаю, что да, поскольку все моменты, связанные с продвижением и рекламой самолетов пятого поколения представляют серьезный интерес для потенциальных покупателей. А демонстрация наличия оружия в грузовых отсеках — важный фактор. У Су-57Э грузовые отсеки удивляют специалистов габаритами, они действительно очень впечатляющие. В них можно разместить внушительный арсенал управляемого оружия различного назначения.

— Как ведет себя машина в условиях здешнего неба и климата? Это Восток — жара, песок. Как работают двигатели?

— У Су-57Э расчетными являются значительно более жесткие условия эксплуатации. Тут фантазировать не приходится, мы знаем, что наши двигатели эксплуатируются и в условиях пыльных бурь, но конкретно в ОАЭ с подобным не сталкивались. Что касается температуры, то сейчас в Дубае не такая серьезная жара, не выше 33°С. Мы испытываем наши самолеты с полной нагрузкой и в более экстремальных условиях. Здесь в настоящее время климатические условия расчетные.

— Представленный в Дубае истребитель имеет 59-й номер. Как можно его расшифровать?

— Когда самолеты поступают на испытания, им присваиваются определенные порядковые номера. Это его порядковый номер, никакого тайного замысла тут нет.

— На этой выставке показывается та же машина, что была и на прошлых двух зарубежных выставках?

— Нет, другая. С другой авионикой, кабина более продвинутая. Это уже самолет, соответствующий экспортной модификации Су-57Э.

— Следите за судьбой машины, на которой выполняли программы в Китае и Индии?

— Да, она работает. На этом самолете проводятся дальнейшие испытания. Из всех машин мы стараемся выжать максимум — они привлекаются к испытаниям по различным направлениям. Там большой перечень испытательных работ, которые нужно производить, поэтому все самолеты получают очень плотную, равномерную загрузку.

— Су-57 демонстрируется на зарубежных выставках уже в третий раз. Как по вашим ощущениям, внимание все продолжает возрастать?

— Тут не хочется ничего выдумывать. Это зависит от множества факторов. Например, в Китае машина вызвала вспышку интереса — это была мировая премьера нашего самолета пятого поколения. И очень важно то, как у них развиты СМИ и социальные сети, которые обеспечили внимание всего китайского народа. И если здесь в Дубае мне встречается китаец, он с большой вероятностью меня узнает и с неподдельным, почти детским восторгом подойдет попросить автограф или сфотографироваться. То же самое происходит со мной и в Москве при встрече китайцев. Во время выставки в Бангалоре, в Индии, поначалу всего этого было меньше, но потом тоже невозможно было нигде пройти спокойно.

В Дубае выставка несколько другого масштаба. Это одна из крупнейших мировых выставок, очень большое количество представленных фирм со всего мира, каждая из фирм самодостаточна и серьезно востребована. Посетители на этой выставке все узконаправленные, заточенные под определенные интересы. Элемент шоу стоит несколько в стороне. Идут те дни, когда работают в основном специалисты, широкой публики почти нет. Кроме того, арабский народ несколько более сдержан в проявлениях эмоций.

— Делегациям каких стран вы более детально показывали самолет?

— Приходили разные делегации, из разных стран. Возможно, они не хотят афишировать свой интерес, потому что это вопрос политики. Но могу сказать, что график был достаточно плотный. Каждый день здесь в Дубае приходят делегации министерств обороны и военно-воздушных сил разных стран.

— Как наши военные летчики оценивают машину в сравнении с самолетами предыдущих поколений?

— Я знаю, что машина сейчас активно используется и летчики Военно-воздушных сил РФ очень положительно о ней отзываются. Мы — испытатели, у нас несколько другие задачи: мы ищем не плюсы в технике, а недостатки. Пишем огромные акты недостатков по любой машине, абсолютно по любой. Сотни этих недостатков, мелких и побольше, чтобы их оперативно устранили.

— Сколько доработок было произведено с момента первых поставок в Минобороны РФ? Сколько внедрено решений?

— Идет непрерывное совершенствование и все недостатки, которые мы выявляем во время проведения испытаний, в ходе реальных боевых действий — это все очень оперативно внедряется, проводятся доработки. Мы, летчики-испытатели, как это странно ни прозвучит, выполняем утилитарную задачу: оцениваем только те режимы, которые нам предписаны для оценки в полетах, выдаем по ним замечания. Вся рутинная работа по внесению изменений ложится на дирекцию программы Су-57 и конструкторское бюро.

— Работа по выявлению недостатков продолжается и когда самолет уже поставлен заказчику для эксплуатации?

— Самолет может эксплуатироваться 20-30 лет, но все равно будет стоять на испытаниях. Появляется новая ракета или управляемая авиабомба, и, соответственно, пишется дополнительная программа испытаний и мы летаем на маневренность, устойчивость, прочность. С симметричной подвеской, ассиметричной, оцениваем как оружие захватывает цель, ведет себя в условиях помех… Это целый перечень испытаний.

Пока самолет не спишется с эксплуатации, он будет стоять на испытаниях. Все доработки и инновации перед внедрением в серию отрабатываются нами. А затем новые и новые, и так далее, и так далее.