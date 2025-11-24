Почему оторванная от реальности Европа не станет поддерживать Украину в конфликте (The Telegraph UK, Великобритания)

Президент США Дональд Трамп (второй справа), президент Франции Эммануэль Макрон (слева), премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский беседуют во время посещения похорон Папы Римского Франциска в Ватикане.

The Telegraph: Европа не в силах поддерживать Украину для продолжения конфликта

Европа почему-то уверена, будто способна вершить судьбы мира, пишет The Telegraph. Но это указывает на ее полную оторванность от реальности. ЕС призывает Украину продолжать борьбу, но не в силах помочь ей в этом из-за упадка экономики и промышленности. Поэтому Зеленскому остается только принять мирный план Трампа.

Оуэн Маттьюз

Европа давно лишилась возможности играть важную роль в политике великих держав.

Дональд Трамп отказывается финансировать конфликт на Украине, поэтому Европа должна делать это самостоятельно. Таковы основные экономические и военные условия на этом заключительном этапе конфликта.

Европейские лидеры засыпали Украину обещаниями поддержки, подготовили грандиозные планы по расходам на оборону и даже озвучили намерения о размещении европейских войск. Однако Европе явно не хватает денежных средств и вооружений, чтобы покрыть бюджетный дефицит Киева, оцениваемый в 60 миллиардов долларов, оплатить оборону или сопротивление Украины против России.

Между тем, детали завершения конфликта обсуждаются непосредственно между Путиным и посланниками Трампа без участия Европы или Украины.

К сожалению, европейские лидеры ведут себя так, будто они играют важную роль в политике великих держав, хотя на самом деле Европа давно утратила способность выполнять роль ведущего игрока. Когда стало известно о мирном плане из 28 пунктов, который разработали советник Трампа Стив Уиткофф и представитель Кремля Кирилл Дмитриев, глава европейской внешней политики Кая Каллас заявила, что "у ЕС есть очень четкий план из двух пунктов: во-первых, ослабить Россию, а во-вторых, поддерживать Украину".

Вскоре после этого Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон и Кир Стармер высказались, что окончательное мирное соглашение "требует одобрения европейских партнеров или согласия союзников".

Украина — крупная европейская страна, и ее судьба и безопасность, естественно, волнуют ближайших соседей и союзников Киева. Однако в реальности в обсуждениях на уровне международной дипломатии участвуют только те страны, которые готовы и желают задействовать значительные военные и финансовые ресурсы для достижения своих целей.

Как прямо написал историк Нил Фергюсон в своем недавнем сообщении в соцсети Х, "если вы хотите вернуть территорию и судить Путина, вы должны выиграть в конфликте... На самом деле, Украина никогда не была в состоянии победить Россию". По той же причине ни Европа, ни США не заинтересованы в прямой войне с Россией.

Европейские политики могут лгать Украине и самим себе о своей преданности Киеву, но цифры говорят об обратном.

Еще в марте, когда в Европе привыкали к новой реальности, связанной с прекращением финансирования Украины со стороны Вашингтона, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане "Перевооружить Европу" (ReArm Europe), который, по ее словам, "может привести к вложениям в оборонный сектор до 800 миллиардов евро в течение следующих четырех лет". Первым шагом ЕС стало изменение правил заимствования средств с целью исключения инвестиций в оборону, что потенциально позволяет странам-членам ЕС заимствовать больше средств для расходов на оборону.

Через несколько дней Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 150 миллиардов евро в виде кредитов на оборонные расходы для стран-членов ЕС, но с одним условием: 65% вооружений должны поставляться компаниями из ЕС, Норвегии или Украины. Остальная часть средств может быть потрачена в странах, не входящих в ЕС, таких как Великобритания, если они подпишут соглашение о безопасности с Брюсселем.

Затем Кая Каллас представила другой план, согласно которому страны-члены ЕС должны были выделить 40 миллиардов евро на финансирование вооружений для Киева, а не на собственную оборону. Но это предложение было отклонено Италией, Францией, Испанией и Португалией. Даже сокращенное обязательство в размере пяти миллиардов евро, которое относилось только к артиллерийским боеприпасам из отклоненного пакета помощи, также не было принято. Более того, итальянский премьер Джорджа Мелони даже сочла термин ReArmEurope излишне милитаристским. "Мне не нравится термин "перевооружение", — возразил премьер-министр Испании Педро Санчес. — Я считаю, что ЕС — это политический проект мягкой силы... Это мое принципиальное возражение против термина "перевооружение".

С такими врагами кому нужны друзья?

В сфере экономики наблюдается похожее несоответствие между словами и действиями Европы. По некоторым оценкам, с февраля 2022 года ЕС заплатил России 311 миллиардов евро за ее энергоносители, тогда как Украине было предоставлено 187 миллиардов евро в качестве поддержки. "Санкции бьют по России именно там, где ей больно", — заявила Каллас на этой неделе, добавив, что ЕС готовит 20-й пакет санкций.

Тем не менее, Европа продолжает импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), а Венгрия и Словакия заняты переговорами об исключениях из санкций, чтобы продолжить импорт российского газа и нефти по трубопроводам. Первые действительно ощутимые санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть" наложил в этом месяце Вашингтон, а не Брюссель.

За четыре года конфликта проявилась четкая тенденция: северо-восточные европейские страны во главе со Скандинавией и Прибалтикой наиболее последовательно занимают жесткую позицию в отношении России и настаивают на необходимости перевооружения Европы. Например, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина должна быть "вооружена до зубов", чтобы сдерживать Россию. Каллас в прошлом году фантазировала о развале Российской Федерации на более мелкие государства, а в январе подчеркнула, что Европа должна "готовиться к войне".

Однако европейские страны, которым придется платить по счетам, ведут себя более сдержанно. Например, Макрон, хотя всецело поддерживает Киев на дипломатическом уровне, высказался против конфискации замороженных российских активов.

Ирония заключается в том, что экономика и оборонный сектор Европы, возможно, меньше, чем у США, но не настолько, как принято считать. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в этом году Вашингтон планирует потратить на оборону 980 миллиардов долларов, ЕС и Великобритания — 525 миллиардов долларов, а Россия — около 154 миллиардов долларов. Франция производит собственные ядерные боеголовки и авианосцы, шведские истребители Gripen считаются одними из самых совершенных в мире, а рыночная капитализация немецкой компании Rheinmetall превысила капитализацию автопроизводителя Volkswagen.

Немецкие крылатые ракеты Taurus и британско-французские SCALP-Storm Shadow сопоставимы с американскими ракетами Tomahawk, хотя последние имеют гораздо большую дальность полета. В целом, именно Европа, а не США, выделила Украине больше средств в ходе конфликта. По данным Кильского института, который является немецким аналитическим центром и следит за международной поддержкой Украины, с 24 января 2022 года по 30 июня 2025 года США потратили в общей сложности 130,6 миллиардов долларов, а Европа — 165,7 миллиардов долларов.

Так почему же щедрость Европы не привела к усилению ее дипломатического влияния в мирном процессе на Украине, и почему огромная военная промышленность Европы не смогла обеспечить Украину необходимыми средствами противовоздушной обороны, бронетехникой, артиллерией и ракетами? Одной из причин является ситуация с производственными мощностями, которая осложняется национальными различиями. Вооруженные силы Европы значительно меньше, чем вооруженные силы США, и соответственно располагают меньшими запасами оружия.

Производственные мощности европейских заводов довольно ограничены. Согласно недавнему отчету Института современной войны Военной академии Вест-Пойнта, хотя оборудование НАТО, например стандартные 155-мм артиллерийские снаряды, должно быть полностью взаимозаменяемым, "опыт Украины ясно показал, что гаубицы и боеприпасы НАТО на самом деле не являются совместимыми".

Как правило, в Европе средства на закупку оборонной продукции выделяются из внутреннего бюджета стран, что приводит к появлению на украинском фронте огромного разнообразия британских, французских, немецких, чешских, шведских и польских боевых машин пехоты, все из которых имеют разные запчасти. Это делает военную помощь со стороны Европы разрозненной, сложной и дорогостоящей.

Еще более важным с практической точки зрения является то, что наиболее эффективное дорогостоящее вооружение, от ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot и крылатых ракет малой дальности ATACMSдо истребителей F-16, производится в США. Хотя Трамп сократил финансирование, он по-прежнему позволяет европейцам покупать американское оружие для передачи Киеву, но эта договоренность создает дополнительные сложности.

Главная проблема для Европы — это деньги. Расходы всегда зависят от политического выбора, и каждая крупная экономика ЕС, а также Великобритания сталкиваются с кризисом, связанным с растущими расходами, дефицитом и долгом.

Германия была наиболее щедрой по отношению к Украине. Министр обороны Борис Писториус пообещал в 2026 году выделить 11,5 миллиарда евро на военную помощь. Львиная доля этой суммы останется в Германии и будет потрачена на оружие немецкого производства, что фактически является формой военного кейнсианства. Однако это не особо поможет Европе в поддержке Украины. Некоторые эксперты предлагают пойти на увеличение долга в отсутствие реальных денежных средств у государств-членов ЕС.

На фоне продвижения России в Донбассе и Запорожье, острой нехватки личного состава в украинской армии и исчерпания денежных средств у правительства, погрязшего в коррупционных скандалах, возможности Владимира Зеленского ограничены.

Европа призывает Зеленского продолжать борьбу, но не может предоставить ему средства для этого. Украине ничего не остается, кроме как согласиться на мирный план Трампа, который явно составлен в интересах России.