MWM: Германия поставила ВСУ две новые батареи Patriot

Германия отправила на Украину две новые батареи Patriot, пишет MWM. Эти поставки критически важны, поскольку собственной ПВО у киевского режима практически не осталось. Однако эффективность "Патриотов" против российских ракет вызывает у экспертов много вопросов.

Вооруженные силы Украины получили от Берлина новые ракетные батареи MIM-104 Patriot, поскольку в стране остается критически мало работающих установок ПВО. Киевские военные чиновники сообщили новостным агентствам, что недавно поставленные системы уже интегрируются в сеть противовоздушной обороны, а местные расчеты операторов, прошедших обучение в Германии и Польше, начнут развертывание буквально в течение нескольких дней после доставки.

Один высокопоставленный украинский офицер ПВО сказал, что американские системы уже действуют и развернуты для защиты особо важных объектов, включая потенциальные цели в столице Киеве и стратегические коридоры логистики. Он добавил, что Patriot интегрируется с системами меньшей дальности, такими как норвежские NASAMS и немецкие IRIS-T, для обеспечения многоуровневой обороны.

В начале августа 2025 года правительство Германии подтвердило планы по поставке двух дополнительных систем Patriot на Украину. Передачу установок ПВО организовали в два этапа, в соответствии с которыми полные элементы системы должны были прибыть в течение трех месяцев. Берлинское минобороны отметило, что "договоренность является результатом тесной координации с Соединенными Штатами Америки и нашими союзниками по альянсу под руководством верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича".

Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что ускоренная процедура передачи систем Patriot связана с высокой интенсивностью российских обстрелов, из-за которых пострадали многие украинские города. "Германия всегда была готова предоставить компоненты системы Patriot для поддержки Украины. <...> Предпосылкой было то, что американский производитель поставит нам новые установки ПВО как можно скорее, чтобы мы могли выполнить свои обязательства перед НАТО. В свою очередь, все обязательства со стороны США также были выполнены", — уточнил он.

Согласно плану, согласованному с Соединенными Штатами и Швейцарией, поставки новых систем Patriot были не приоритетными. Это позволило Германии получить установки, ранее предназначавшиеся швейцарским ВВС, для пополнения запасов, которые Берлин в настоящее время и передает Киеву. Однако, несмотря на значительные усилия США по расширению производства, темпы уничтожения комплексов ПВО на Украине многократно превысили коллективные возможности западных союзников по бесперебойным поставкам вооружения.

Наличие систем Patriot стало критически важным для Украины, поскольку страна осталась практически беззащитной перед российскими воздушными атаками. Комплексы С-300 и Бук-М2, доставшиеся Киеву в наследство от Советского Союза, на сегодняшний день крайне истощены. Ранее они составляли крупнейшую и самую мощную сеть зенитных ракет во всей Европе. Стоимость каждой системы Patriot оценивается в 2,5 миллиарда долларов, что делает ее самой дорогой системой вооружения, развернутой ВСУ, при этом финансирование поставок стало особенно обременительным для Германии и других стран Западного блока.

Эффективность систем Patriot против российских ракетных атак всё чаще ставится под сомнение, поскольку украинские и западные военные эксперты в течение нескольких месяцев неоднократно предупреждали об их ограниченных возможностях перехвата. 26 мая 2025 года представитель украинских ВВС Игорь Игнат подчеркнул недостатки американской установки, приведя в пример боевые возможности "Искандер-М". Он сказал журналистам: "Ракеты “Искандер” выполняют маневры уклонения на конечном этапе, срывая расчеты траектории. <…> Кроме того, российские ракеты могут сбрасывать ложные цели, способные обмануть систему наведения Patriot".

Начальник связи и коммуникаций командования ВВС Украины Юрий Игнат в начале октября подтвердил, что его ведомство фиксирует серьезные трудности при перехвате российских баллистических ракет, подчеркнув, что новейшие модели оружия способны лететь по сложной траектории. "Это затрудняет работу Patriot, поскольку при перехвате баллистических ракет система работает только в автоматическом режиме. Становится сложнее рассчитать точку столкновения или детонации зенитной управляемой противоракеты вблизи нее", — отметил он.