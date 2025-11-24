Союзники Киева настаивают на необходимости дополнительной проработки российско-американского мирного плана (Financial Times, Великобритания)

Лидеры Семерки встречаются с Владимиром Зеленским в отсутствии Дональда Трампа во время саммита в Канаде. 17 июня 2025 года.

FT: партнеры Киева требуют пересмотреть мирный план Трампа

Мирный план Трампа, разработанный без участия Зеленского и его западных партнеров, оказался для них серьезным испытанием, пишет FT. Стремясь выиграть время до неминуемого коллапса киевского режима, лидеры ЕС заявили о необходимости доработать некоторые пункты плана.

Генри Фой

Кристофер Миллер

Анна Гросс (Anna Gross)

Западные союзники Украины призвали к "дополнительной работе" над мирным планом между США и Россией, а также к предоставлению странам ЕС и НАТО права голоса относительно его содержания. Таким образом европейские лидеры хотят отсрочить откровенное навязывание Киеву неприемлемых условий.

В совместном коммюнике, согласованном на экстренном совещании в Йоханнесбурге, 14 лидеров стран, среди которых были главы европейских держав, а также Японии, Австралии и Канады, заявили: "Первоначальный проект мирного плана из 28 пунктов включает важные положения, которые возымеют решающее значение для справедливого и прочного мира".

"Поэтому мы считаем, что проект представляет собой основу, требующую дополнительной проработки, — гласит совместный документ. — Мы вновь заявляем, что реализация положений, касающихся Европейского союза и НАТО, требует единогласного решения всех стран-участниц ЕС и альянса соответственно".

Встречу на полях саммита G20 назначили в ответ на требование администрации Дональда Трампа, чтобы Украина к следующему четвергу согласилась на план мирного урегулирования из 28 пунктов. Американская сторона предупредила, что возможности Украины по переговорам, предложенным данным документом, "крайне ограничены". Европейские лидеры, в свою очередь, назвали этот план актом "капитуляции" перед Москвой.

Кроме того, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что он "инициировал консультации между высокопоставленными должностными лицами из Киева и Вашингтона для обсуждения возможных пунктов будущего мирного соглашения". Упомянутые встречи должны пройти в Швейцарии.

Встреча, пишет Умеров в официальном Telegram-канале, знаменует собой "очередной этап диалога, который начался в последние дни. Она направлена, ​​в первую очередь, на координацию нашего видения дальнейших шагов". Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что советники по национальной безопасности из европейских столиц уже отправились в Женеву, чтобы "продолжить проработку плана мирного урегулирования". Ожидается, что в запланированных встречах примут участие официальные лица из Вашингтона, Лондона и Киева.

Стармер "не планировал посещать Вашингтон", но в субботу вечером переговорил с Дональдом Трампом. По словам источников, осведомленных о ходе беседы, в воскресенье, 23 ноября, в Женеве лидеры договорятся, как именно их команды вместе будут работать над содержанием мирного плана.

По словам источников, знакомых с первоначальной редакцией документа, европейские чиновники потребуют от Вашингтона не ограничивать военный потенциал Украины. Второе требование — США обязуются предоставить все гарантии безопасности в рамках подписанного мирного соглашения.

Кроме того, дипломаты заявили, что мирный план, разработанный при непосредственном участии России, но без консультаций с союзниками по НАТО, а также пятничный ультиматум Дональда Трампа ознаменовали поворотный момент в почти четырехлетнем вооруженном противостоянии на востоке Украины. Это серьезнейшее испытание для западных партнеров Киева.

Попытки выработать единую ответную позицию инициировали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По словам официальных лиц, напряженные дипломатические переговоры осложняются нежеланием европейских лидеров критиковать Трампа напрямую.

"Мы приветствуем продолжающиеся усилия США по установлению мира на Украине, — заявили лидеры. — Мы готовы внести свой вклад, чтобы обеспечить устойчивость будущего мира". Дальнейший текст совместного заявления гласит: "Мы четко придерживаемся принципа, что границы государств не должны меняться силой. Мы также обеспокоены предлагаемыми ограничениями для вооруженных сил Украины, которые рискуют сделать страну уязвимой перед будущими нападениями".

Помимо Мерца, Макрона и Стармера, заявление подписали лидеры Италии, Норвегии, Испании, Нидерландов, Финляндии, Ирландии, Японии, Австралии и Канады, а также председатели Европейского Совета и Еврокомиссии. Выступая после встречи, Фридрих Мерц заявил журналистам: "Великие державы не могут прекращать боевые действия, перешагивая через головы пострадавших стран". Любое решение должно включать согласие как Украины, так и Европы, добавил он. "Если Украина проиграет на поле боя, она, вероятнее всего, развалится, а это уже возымеет серьезные последствия для всей европейской политики", — заключил канцлер.

Выступая перед журналистами в Париже, Эммануэль Макрон заявил, что союзники Украины встретятся во вторник, чтобы обсудить итоги женевских переговоров. План США "хорош тем, что предлагает мир и признает важные элементы в вопросах суверенитета и гарантий безопасности, — сказал он. — Это лишь начало работы, план необходимо пересмотреть <…> поскольку [он] не обсуждался с европейцами, но при этом там обсуждается наше будущее. Замороженные [российские] активы находятся в руках европейцев. Интеграция Украины в ЕС — в руках европейцев".

США предупредили Киев, что Украина рискует потерять доступ к важнейшим разведданным, если не согласится с планом, который требует частичного отказа от территорий, запрещает стране вступать в НАТО и обязывает кратно сократить вооруженные силы. В субботу журналисты спросили Трампа, был ли это его ультиматум киевским властям. Американский лидер ответил: "Нет, это не последнее мое предложение… Я хотел бы достичь мира. Это должно было произойти очень давно… Мы пытаемся положить этому конец; так или иначе мы должны это сделать".

На вопрос, что произойдет, если Киев не примет предложение, глава Белого дома ответил: "Пусть тогда сражается изо всех сил". Зеленский в ответ заявил, что выбор стоит между "потерей достоинства и риском потери ключевого партнера". Во время телевизионного обращения к народу он сказал, что его страна сейчас переживает "один из самых сложных моментов истории".

Согласно указу, с которым ознакомилась редакция FT, официальную переговорную группу, сформированную Зеленским и ночью отправленную в Женеву, возглавляет влиятельный и неоднозначный руководитель президентского офиса Андрей Ермак.

В субботу, 22 ноября, лидеры 19 стран, участвовавших в открытии саммита G20 в Йоханнесбурге, подписали совместное заявление. Там говорится, что перед лицом "сложной политической и социально-экономической обстановки" в мире они поддерживают "веру в многостороннее сотрудничество".

После заявлений Дональда Трампа о бойкоте саммита G20 официальные лица Вашингтона предупредили страны-участницы, что не нужно подписывать никаких совместных деклараций.