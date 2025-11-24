ТЕвропа пытается выиграть время после ультиматума Украине со стороны США (Bloomberg, США)

Bloomberg: лидеры ЕС намерены переписать большую часть мирного плана Трампа

На Украине нарастает паника, сообщает Bloomberg. США жестко заявили, что время для мира настало, и предъявили Киеву требования, напоминающие ультиматум. В ответ лидеры ЕС решили переписать мирный план Трампа и добиться его согласия с этими изменениями.

Наталья Дроздяк

Сами Адгирни

Дарина Краснолуцкая

Майкл Нинабер (Michael Nienaber)

Европейские лидеры отчаянно пытаются выиграть для Украины больше времени, чтобы выработать с Россией новую основу для переговоров по прекращению огня. Ранее администрация Трампа установила крайний срок до Дня благодарения (27 ноября), а высокопоставленные американские представители назвали это предложение ультиматумом.

Владимир Зеленский и лидеры Франции, Германии и других европейских стран спешат отреагировать на требования США. Вашингтон хочет, чтобы Украина до следующего четверга согласилась с условиями представленного на этой неделе плана из 28 пунктов. Согласно источникам, знакомым с ситуацией, Зеленский и европейские лидеры проявили осторожный подход. Они думают, как переписать большую часть документа и представить это как конструктивные изменения.

В знак нарастающей паники канцлер Германии Фридрих Мерц поспешил позвонить президенту Дональду Трампу, чтобы договориться о проведении в ближайшие дни дополнительных переговоров на уровне советников по национальной безопасности. В обычной ситуации в таких переговорах должен был бы принять участие Марко Рубио, который занимает эту должность, а также должность государственного секретаря, но, согласно источникам, эта роль может быть возложена на министра армии США Дэна Дрисколла.

Как сообщили некоторые источники на условиях анонимности, Дрисколл в начале этой недели заявил послам европейских стран, что соглашение должно быть заключено лучше раньше, чем позже. По его словам, Украина находится в неблагоприятном положении, и сейчас настало время для мира. Он добавил, что президент Дональд Трамп ждет заключения мирного соглашения прямо сейчас.

Похоже, что президент США занял жесткую позицию. В пятницу вечером, отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что, если Украина не согласится принять мирный план, он готов умыть руки. Чтобы донести послание Трампа, Дрисколл прямо сказал, что не собирается обсуждать детали переговоров.

"Ему должно это понравиться, потому что если ему не понравится, то они должны просто дальше сражаться", — сказал Трамп о Зеленском, добавив, что что "в какой-то момент ему придется что-то принять".

Тем не менее, президент США также продемонстрировал некоторую гибкость в отношении сроков. Он заявил в интервью Fox News Radio в пятницу утром, что, хотя он считает 27 ноября подходящим сроком для принятия решения, "если всё идет хорошо, то, как правило, сроки продлевают".

Теперь всеобщее внимание должно переключиться на саммит "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге (Южная Африка), который пройдет 21–22 ноября. Как сообщил ранее источник, знакомый с ситуацией, в кулуарах саммита европейские лидеры должны определить свои дальнейшие действия.

"Европа очень старалась выработать твердую и единую позицию по этому вопросу. Я думаю, что этот план потенциально может свести все усилия на нет и создать ситуацию, в которой европейцам придется вернуться в исходную точку", — считает старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета Рэйчел Риццо.

Детали плана

План, предложенный представителями США и России, должен заставить Украину уступить значительную часть территории, которая находится под контролем России, ограничить размер своей армии и со временем отменить санкции в отношении Москвы.

Согласно плану, копия которого была предоставлена изданию Bloomberg News, Крым, ЛНР и ДНР будут "признаны де-факто российскими, в том числе Соединенными Штатами". Украина также должна будет провести выборы в течение ста дней, отказаться от любых намерений о вступлении в НАТО и сократить численность своих вооруженных сил.

Как сообщили источники, США пригрозили прекратить всю военную и разведывательную поддержку Украины, если она не согласится на сделку до следующего четверга.

Когда первоначальный шок от представленного плана прошел, в пятницу некоторые официальные лица заявили, что повторяется ситуация, когда Трамп выдвигает требования, но после сопротивления Зеленского и Европы отступает и не настаивает.

Один европейский представитель на условиях анонимности сообщил, что это не первый случай, когда Зеленский оказывается в сложной ситуации из-за позиции Трампа. По его мнению, новые санкции США вступают в силу, и, хотя Украина находится в тяжелом положении, она продолжает наносить удары по территории России и причинять ущерб российской армии.

Однако многие настроены более пессимистично и считают, что под угрозой находятся сами основы трансатлантического альянса и системы безопасности.

"Мне сложно представить, что столь далеко идущий план может быть выработан таким образом, чтобы он устроил не только русских и украинцев, но и в какой-то мере европейцев, — заявила директор Белферского центра при Школе Кеннеди Гарвардского университета Меган О'Салливан в интервью Bloomberg Television. — Я считаю, что в качестве отправной точки нужно выдвигать более жесткие требования, но бесполезно надеяться на то, что к четвергу все разногласия будут улажены и можно будет вести переговоры".

Позже в пятницу Зеленский написал в соцсетях, что почти час разговаривал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Дэном Дрисколлом, которые приехали в Киев для обсуждения этого вопроса. Президент Владимир Путин в пятницу также высказался, вновь обвинив Киев в том, что он является препятствием на пути к миру, и отметил, что именно США, а не Россия, предложили последнее соглашение.

Ранее многие положения и пункты плана были отклонены Украиной и ее европейскими союзниками. Страны-члены НАТО также могут выступить против, учитывая, что план ограничивает способность альянса принимать новых членов по своему усмотрению. Такой шаг потребует согласия всех 32 стран-участниц НАТО.

План предполагает, что Украина получит гарантии безопасности от США, за что Вашингтон получит компенсацию. США также получат 50% прибыли от восстановления и инвестиций в Украину и вступят в экономическое партнерство с Россией после снятия санкций.

Возражения республиканцев

Пока европейские лидеры пребывали в замешательстве, высокопоставленные республиканцы в конгрессе выступили против соглашения.

"Этот так называемый "мирный план" имеет реальные недостатки, и я очень скептически отношусь к тому, что он приведет к миру", — заявил сенатор от республиканцев Роджер Уикер, который является председателем Сенатской комиссии по делам вооруженных сил.

"Нельзя вынуждать Украину уступать свои территории Владимиру Путину, — сказал Уикер, добавив, что заверения, данные лидеру России, "не должны поощрять его политику, а также подрывать безопасность Соединенных Штатов и их союзников".

"Путин весь год пытался обмануть президента Трампа, — заявил сенатор Митч Макконнелл, глава комиссии Сената по ассигнованиям на оборону и бывший лидер большинства в Сенате. — Если представители нашей администрации больше озабочены тем, как угодить Путину, а не тем, как обеспечить крепкий мир, то президенту США следует найти новых советников".

При содействии Кортни Макбрайд, Дерека Уоллбанка, Стивена Денниса и Альберто Нарделли.