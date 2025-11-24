Войти
ИноСМИ

Без американских разведданных США Украине будет еще тяжелее, чем без поставок вооружений (Bloomberg, США)

299
0
0
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Bloomberg: США лишат Украины разведданных, если она откажется от мирного плана

Если Киев откажется принять мирный план, Вашингтон прекратит предоставлять ему разведданные, сообщает Bloomberg. Это страшная угроза для Украины. Если пробелы в поставках американского вооружения еще как-то компенсирует Европа, то последствия лишения разведданных станут для бандеровского режима катастрофическими.

Кортни Макбрайд

Наталья Дроздяк

— Администрация Трампа пригрозила приостановить помощь Украине, если ее правительство не примет рамочные соглашения о мире ко Дню благодарения.

— Прекращение обмена разведданными со стороны США может оказаться даже более гибельным, чем остановка военной помощи, поскольку именно разведданные были важнейшим элементом поддержки, позволившей Украине выдержать российский натиск.

— Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что предложение администрации Трампа заставляет его выбирать между расположением некогда надежного партнера и сохранением территории и обороноспособности.

Администрация Трампа пригрозила приостановить помощь Украине, если ее правительство не примет ранее озвученные мирные условия ко Дню благодарения. При этом прекращение обмена разведданными со стороны США рискует оказаться более разрушительным, чем отмена поставок вооружений.

Поступающие от американцев разведывательные данные были важнейшим элементом внешней поддержки и помогли стране выдержать российский натиск. Что же касается вооружений, то Европа заполнила некоторые бреши после того, как президент Дональд Трамп перекрыл постоянный приток оружия, начавшийся вскоре после ввода российских войск и продолжавшийся при администрации Джо Байдена.

“Я не считаю прекращение поставок оружия серьезной угрозой, потому что США на самом деле не предоставляют оружие”, — сказала бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона по вопросам международной безопасности при администрации Байдена Селеста Уолландер. При этом прекращение европейских закупок американского оружия для нужд Украины может нанести ущерб.

“Настоящий ключ — обмен разведданными и способность Украины планировать оборону, предвидеть действия России, отслеживать угрозы, в том числе ракеты-носители, крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники”, — сказала Уолландер.

США и Украина через это уже проходили: Вашингтон приостановил поставки оружия и обмен разведданными с Киевом после нашумевшей стычки между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Это решение навредило обороноспособности Украины и подорвало уверенность союзников в поддержке США.

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу заявил, что предложение администрации Трампа — уступить территорию и ограничить численность вооруженных сил — ставит его перед выбором между расположением некогда надежного партнера и сохранением территории и обороноспособности.

Если администрация Трампа выполнит свою угрозу, последствия для Украины проявятся не сразу, но в итоге окажутся катастрофическими.

“Сейчас один из самых сложных моментов в нашей истории, — сказал Зеленский в пятничном видеообращении к нации после того, как ему представили мирный план из 28 пунктов, разработанный при посредничестве США и России. — Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера”.

Американское оружие продолжает поступать на Украину, однако администрация Трампа настаивает на том, чтобы оно продавалось, а не передавалось безвозмездно. В результате по условиям соглашения с НАТО оружие американского производства для украинцев закупают европейские правительства.

По словам чиновника США, американская делегация во главе с министром армии Дэном Дрисколлом находится в Киеве с заданием установить факты о ситуации на поле боя и первоначально планировала обсудить развитие технологий.

Пентагон направил все вопросы в Белый дом, где Трамп в пятницу заявил, что мирное предложение предполагает сдачу земель со стороны Украины, “которые она так и так очень скоро потеряет”.

Неясно, подразумевает угроза прекращения американской поддержки приостановку помощи, профинансированной ранее.

При президенте Джо Байдене и при поддержке двухпартийного конгресса США предоставляли Украине два вида военной помощи за счет налогоплательщиков: технику непосредственно из военных запасов США посредством президентских полномочий по сокращению арсеналов и новое оружие, приобретенное у оборонных компаний на средства Инициативы содействия безопасности Украины. Поставки оружия, закупленного на деньги Министерства обороны США, продолжались и при администрации Трампа.

Статья написана при участии Джен Джадсон.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 06:54
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 24.11 04:56
  • 11580
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.11 03:20
  • 10
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 18:03
  • 1
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 23.11 16:20
  • 1540
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.
  • 22.11 21:12
  • 185
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 22.11 18:26
  • 18
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 22.11 15:44
  • 0
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 22.11 14:56
  • 2
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 22.11 04:50
  • 0
Комментарий к "Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?"
  • 21.11 18:47
  • 1
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300