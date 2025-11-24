Без американских разведданных США Украине будет еще тяжелее, чем без поставок вооружений (Bloomberg, США)

Bloomberg: США лишат Украины разведданных, если она откажется от мирного плана

Если Киев откажется принять мирный план, Вашингтон прекратит предоставлять ему разведданные, сообщает Bloomberg. Это страшная угроза для Украины. Если пробелы в поставках американского вооружения еще как-то компенсирует Европа, то последствия лишения разведданных станут для бандеровского режима катастрофическими.

Кортни Макбрайд

Наталья Дроздяк

— Администрация Трампа пригрозила приостановить помощь Украине, если ее правительство не примет рамочные соглашения о мире ко Дню благодарения.

— Прекращение обмена разведданными со стороны США может оказаться даже более гибельным, чем остановка военной помощи, поскольку именно разведданные были важнейшим элементом поддержки, позволившей Украине выдержать российский натиск.

— Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что предложение администрации Трампа заставляет его выбирать между расположением некогда надежного партнера и сохранением территории и обороноспособности.

Администрация Трампа пригрозила приостановить помощь Украине, если ее правительство не примет ранее озвученные мирные условия ко Дню благодарения. При этом прекращение обмена разведданными со стороны США рискует оказаться более разрушительным, чем отмена поставок вооружений.

Поступающие от американцев разведывательные данные были важнейшим элементом внешней поддержки и помогли стране выдержать российский натиск. Что же касается вооружений, то Европа заполнила некоторые бреши после того, как президент Дональд Трамп перекрыл постоянный приток оружия, начавшийся вскоре после ввода российских войск и продолжавшийся при администрации Джо Байдена.

“Я не считаю прекращение поставок оружия серьезной угрозой, потому что США на самом деле не предоставляют оружие”, — сказала бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона по вопросам международной безопасности при администрации Байдена Селеста Уолландер. При этом прекращение европейских закупок американского оружия для нужд Украины может нанести ущерб.

“Настоящий ключ — обмен разведданными и способность Украины планировать оборону, предвидеть действия России, отслеживать угрозы, в том числе ракеты-носители, крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники”, — сказала Уолландер.

США и Украина через это уже проходили: Вашингтон приостановил поставки оружия и обмен разведданными с Киевом после нашумевшей стычки между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Это решение навредило обороноспособности Украины и подорвало уверенность союзников в поддержке США.

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу заявил, что предложение администрации Трампа — уступить территорию и ограничить численность вооруженных сил — ставит его перед выбором между расположением некогда надежного партнера и сохранением территории и обороноспособности.

Если администрация Трампа выполнит свою угрозу, последствия для Украины проявятся не сразу, но в итоге окажутся катастрофическими.

“Сейчас один из самых сложных моментов в нашей истории, — сказал Зеленский в пятничном видеообращении к нации после того, как ему представили мирный план из 28 пунктов, разработанный при посредничестве США и России. — Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера”.

Американское оружие продолжает поступать на Украину, однако администрация Трампа настаивает на том, чтобы оно продавалось, а не передавалось безвозмездно. В результате по условиям соглашения с НАТО оружие американского производства для украинцев закупают европейские правительства.

По словам чиновника США, американская делегация во главе с министром армии Дэном Дрисколлом находится в Киеве с заданием установить факты о ситуации на поле боя и первоначально планировала обсудить развитие технологий.

Пентагон направил все вопросы в Белый дом, где Трамп в пятницу заявил, что мирное предложение предполагает сдачу земель со стороны Украины, “которые она так и так очень скоро потеряет”.

Неясно, подразумевает угроза прекращения американской поддержки приостановку помощи, профинансированной ранее.

При президенте Джо Байдене и при поддержке двухпартийного конгресса США предоставляли Украине два вида военной помощи за счет налогоплательщиков: технику непосредственно из военных запасов США посредством президентских полномочий по сокращению арсеналов и новое оружие, приобретенное у оборонных компаний на средства Инициативы содействия безопасности Украины. Поставки оружия, закупленного на деньги Министерства обороны США, продолжались и при администрации Трампа.

Статья написана при участии Джен Джадсон.