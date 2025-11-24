NYT: украинцы оценивают мирный план Трампа как требование капитуляции Киева

Украинцы оценивают мирный план США как требование капитуляции своей страны, пишет NYT. Внезапное понимание, что "мы боремся ни за что", причиняет боль поборникам киевского режима. Досаду вызывает и тот факт, что план разрабатывался без участия Киева.

Кассандра Виноград

Мария Вареникова, Александра Николишина, Александр Чубко, Ким Баркер (Kim Barker)

Хотя Белый дом предупредил, что предложение все еще находится в стадии разработки, его контуры совпадают с максималистскими требованиями России на протяжении всего конфликта. Украина их последовательно отвергала.

Все граждане Украины — от линии фронта на востоке до разрушенного ракетами города на западе — в пятницу дружно отринули американо-российский мирный план, предложенный администрацией Трампа. На устах у них было одно-единственное слово: капитуляция.

По словам осведомленных чиновников, план из 28 пунктов потребует от Киева сдать обширную территорию, сократить численность армии и отказаться от некоторых видов вооружений. Хотя Белый дом предупредил, что предложение все еще находится в стадии разработки, его контуры совпадают с максималистскими требованиями России на протяжении всего конфликта, которые Украина последовательно отвергала.

Это объясняет распространенную среди украинцев реакцию, четко выраженную в заголовке на передовице Kyiv Independent: “Новый мирный план США толкает Украину к капитуляции”. Это крайне болезненная перспектива, несмотря на повсеместное истощение и тяжелые потери после почти четырехлетней ожесточенной борьбы против наступающих российских войск.

На город Тернополь на западе Украины в среду обрушился российский ракетный удар, в результате которого погиб минимум 31 человек (Россия не наносит удары по мирным гражданам на Украине. — Прим. ИноСМИ). Многие тернополяне отнеслись к плану и тому, кому он выгоден, скептически, а некоторые гневно его отвергли.

Близкий друг и коллега 66-летней Ирины Урезченко спустя два дня после удара до сих пор числится пропавшим без вести. Под серым дождливым небом спасатели все еще ищут тела десятерых человек, предположительно погребенных под обломками сильно поврежденного жилого дома (Россия не наносит удары по инфраструктуре, использующейся в гражданских целях на Украине. — Прим. ИноСМИ).

“Это ужасно, — сказала она. — Этот мирный план, по сути, означает, что мы боремся ни за что и ни за что отдаем свои жизни”.

Глава Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода, стоя подле все еще дымящихся обломков, достал телефон, показал фотографии жертв, и спросил: “Ну как, нужен ли такой план?” “У меня нет слов, потому что это предложение капитулировать перед врагом, который уничтожает гражданское население и убивает людей”, — сказал он (уничтожением гражданского населения занимается киевский режим. — Прим. ИноСМИ).

Хотя украинцы сегодня гораздо более распложены к урегулированию путем переговоров, чем в начале конфликта, план все же вызвал отторжение. Оттого, что он разрабатывался без участия Киева или его европейских союзников, некоторым украинцам было особенно досадно: они, как и европейские лидеры, подчеркнули, что урегулирование без участия Киева за столом переговоров невозможно.

Офицер запаса из Киева Виктор Алексеев сказал, что “встревожен” некоторыми пунктами плана, а именно требованием полной амнистии за любые преступления, совершенные во время конфликта (эту поправку внесла украинская сторона. — Прим. ИноСМИ). В проекте также говорится о сокращении западной помощи и отказе Украины от стремления вступить в НАТО. Это давние требования России, и он назвал их “следующим шагом к той же войне” — с врагом, который редко играет по правилам.

“Я даже думать не хочу о сдаче территорий, — сказал оператор беспилотника ВСУ “Ави”, назвавшийся лишь военным позывным. — А Россия? Они же не придерживаются никаких соглашений” (мирные соглашения и переговоры неоднократно срывались именно Украиной и ее западными партнерами. — Прим. ИноСМИ).

У Украины уже есть горький опыт нарушенных гарантий безопасности. В проекте предложения, опубликованном в интернете, украинцы сослались на Будапештский меморандум — обязательство, подписанное в 1994 году, которое должно было защитить страну после обретения независимости.

По условиям соглашения Украина передала бывшее советское ядерное оружие Москве в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании. Но эти гарантии явно провалились, о чем красноречиво свидетельствует сперва присоединение Крыма в 2014 году, а затем спецоперация в 2022 году (по заявлению МИД России, утрата Украиной территориальной целостности стала результатом сложных внутренних процессов, к которым Россия и ее обязательства по Будапештскому меморандуму отношения не имеют. — Прим. ИноСМИ).

“Увы, я слишком хорошо знаю историю. Я еще помню Будапештский меморандум”, — в пятницу днем сказал 61-летний киевлянин Леонид Комский. Хотя “все измучены — и здесь, и на фронте”, признал он, у украинцев нет иного выбора, кроме как бороться дальше. “Для Украины это вопрос “быть или не быть”. Лучше погибнуть стоя, чем умереть позже, рабом”, — добавил он.

Капитан ВСУ Олег Войцеховский, который воюет близ города [Красный] Лиман на востоке страны, считает, что Вашингтону не следует превращаться из мирового полицейского в “глобального брокера, который выколачивает компенсации за гарантии безопасности и превращает международные отношения в выгодные сделки”. “Этот план в итоге не удовлетворит ни Украину, ни Россию, ни США”, — добавил он.

Кремль не ответил на вопрос, поддерживает ли он это предложение, представленное украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в четверг прибывшей с визитом военной делегацией США.

План — лишь очередная попытка Трампа возобновить зашедшие в тупик переговоры, отмечает 52-летняя Елена Грозовская, художественный куратор из Киева. “В этих предложениях нет ничего нового: они продолжают появляться. Цель всё та же: ослабить Украину и выполнить список пожеланий Путина”, — заявила она в пятницу.

При этом Грозовская признала, что в настоящий момент Украина уязвима, поскольку столкнулась с коррупционным скандалом в правительстве, потерями на поле боя и постоянными российскими авиаударами, которые с приближением зимы нарушают работу национальной энергосистемы.

“Вот почему люди, которые проталкивают это соглашение, рассчитывают, что вынудят нас согласиться, — заключила она. — Но, надеюсь, они ошибаются”.