Владимир Путин высказал свое мнение по мирному плану Трампа по украинскому кризису из 28 пунктов

ЦАМТО, 21 ноября. Президент России Владимир Путин 21 ноября в Кремле провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Предваряя основные вопросы повестки дня заседания – о приоритетах российского председательства в ОДКБ в 2026 году и о стратегии действий Российской Федерации по борьбе с практиками неоколониализма – Владимир Путин по просьбе Валентины Матвиенко высказал свое мнение по мирному плану Трампа по украинскому кризису из 28 пунктов.

Ниже приведена стенограмма выступления В.Путина по данному вопросу в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "Да, конечно, здесь секрета никакого нет. Мы публично это почти не обсуждали, только в самых общих чертах, но это никакой не секрет: мирный план президента Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался до встречи на Аляске, и в ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость.

Основной смысл встречи на Аляске, основная цель встречи на Аляске заключалась в том, что в ходе переговоров в Анкоридже мы подтвердили, что, несмотря на определенные непростые вопросы, сложности, с нашей стороны мы, тем не менее, с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую нам гибкость.

По всем этим вопросам мы подробно проинформировали всех наших друзей, партнеров Глобального Юга, включая Китайскую Народную Республику, Индию, Корейскую Народно-Демократическую Республику, ЮАР, Бразилию, многие другие страны и страны ОДКБ, разумеется. Все наши друзья и партнеры, я хочу это подчеркнуть, именно все до одного, все поддержали эти возможные договоренности.

Однако мы видим, что после переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза, и мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов.

У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается. И могу предположить, почему.

Причина, полагаю, та же самая: Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции – сейчас не буду обсуждать эту сторону дела. Но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя.

И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести. Только один, самый свежий пример – Купянск. Совсем недавно, как мы помним, четвертого, по-моему, ноября, то есть две недели тому назад, в Киеве публично заявляли, что в этом городе находится не более 60 российских военнослужащих и в течение ближайших нескольких дней, как было сказано, этот город будет полностью деблокирован украинскими войсками.

Но хочу вас проинформировать. Проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских Вооруженных Сил. Наши ребята зачищали только оставшиеся отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена.

О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить. Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться.

И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем. Однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы".

