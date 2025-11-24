"Уиткоффу нужен психиатр": европейцы в ярости из-за плана Трампа получить прибыль с замороженных российских активов (Politico, США)

Politico: план Трампа ставит под вопрос конфискацию замороженных активов России

Новый план Трампа вызвал бурю возмущения среди чиновников в ЕС, пишет Politico. А всё из-за того, что инициатива президента США поставила под сомнение реализацию плана Брюсселя по краже российских активов. Отмечается, что один из еврочиновников даже позволил себе прибегнуть к "отборному мату", чтобы выразить свои эмоции.

Дипломаты и официальные лица с возмущением отреагировали на новые детали американского мирного плана, предупредив, что он может разрушить их усилия по поддержке Украины в условиях боевых действий.

Дональд Трамп "сорвал" один из самых чувствительных переговорных процессов, которые сейчас происходят в Европе, и возможно свел на нет усилия по финансированию Украины для продолжения борьбы против России.

В течение нескольких месяцев официальные лица Европейского союза пытались — безуспешно — разработать способ воспользоваться около €140 миллиардами замороженных российских государственных активов, которые, в основном, хранятся в Бельгии, для поддержки военных усилий Киева. Эти средства отчаянно необходимы, поскольку Украина рискует остаться без денег уже в начале следующего года.

Переговоры в Брюсселе сейчас находятся на чрезвычайно деликатной стадии, заявили дипломаты, в то время как высшие должностные лица пытаются найти юридическую формулировку, которая позволила бы использовать замороженные средства для предоставления кредита киевскому режиму.

Однако новый 28-пунктный план США о прекращении огня включает конкурирующую идею об использовании этих же активов для восстановления Украины под американским надзором после заключения перемирия. Согласно документу, США будут забирать "50 процентов" прибыли от этой деятельности.

Владимир Зеленский предупредил, что новый план Трампа ставит Украину перед одним из самых трудных моментов в истории: потенциальным выбором между потерей "достоинства" и потерей "ключевого партнера".

Множество дипломатов и официальных лиц ЕС заявили, что опасаются, что предложения эмиссара Трампа Стива Уиткоффа разрушат их шансы на согласование предложения о займе 27 правительствами ЕС. Европейские лидеры надеялись завершить сделку по так называемому "репарационному кредиту" на решающем саммите в следующем месяце.

Бывший французский чиновник, которому была гарантирована анонимность, заявил, что идея Уиткоффа "является, конечно, скандальной".

"Европа лезет из кожи вон в попытках найти жизнеспособное решение по использованию активов на благо украинцев, а Трамп хочет на них заработать", — сказал этот человек. — "Данное предложение, вероятно, будет отвергнуто всеми".

Обратись к психиатру

Один высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе с насмешкой отнесся к этой идее и отметил, что, чего бы Трамп ни хотел, у него нет полномочий размораживать активы, хранящиеся в Европе. Чиновник из правительства европейской страны позволил себе прибегнуть к отборному мату, чтобы выразить свое возмущение, в то время как высокопоставленный европейский политик заявил: "Уиткоффу нужно обратиться к психиатру".

Вопрос о том, как использовать обездвиженные российские активы, стал одним из самых сложных для союзников Украины на фоне многочисленных опасений относительно потенциальных юридических, политических, и экономических последствий. Наиболее сложный вопрос заключается в том, что активы в основном хранятся в бельгийском учреждении под названием Euroclear, что делает бельгийцев непропорционально уязвимыми к рискам ответных мер со стороны России.

Идея ЕС заключается в использовании активов для кредита Украине, который нужно будет возвращать только в том случае, если Россия согласится выплатить военные репарации Киеву после подписания мирного соглашения.

Но Бельгия не решается одобрить план, поскольку опасается, что на нее будет возложена ответственность, если Россия попытается вернуть средства. Это поставило Бельгию в оппозицию к другим членам ЕС, которые выступают за более быстрые действия в отношении поддержки Украины.

Классический Трамп

В пятницу дипломаты и официальные лица ЕС заявили, что опасаются, что новое предложение Трампа еще больше затруднит убеждение Бельгии присоединиться к плану. Один чиновник в правительстве страны ЕС заявил, что американский план является аргументом против позитивных подвижек с репарационным кредитом, поскольку ЕС столкнется с давлением со стороны Трампа с целью разморозить активы в рамках послевоенного урегулирования, что наложит на европейских налогоплательщиков обязанность вернуть долг России.

Дипломат добавил, что сама идея о том, что Америка стремится извлечь прибыль из активов, хранящихся в Европе, звучит как "классическая идея Трампа".

Детали американского плана далеки от ясности. Однако полный текст 28 пунктов ясно дает понять, что администрация Трампа имеет виды на замороженные фонды: 100 миллиардов долларов должны "быть инвестированы в усилия под руководством США по восстановлению и инвестированию в Украину", говорится в документе. "Соединенные Штаты будут получать 50% прибыли от этой деятельности. Европа добавит еще 100 миллиардов долларов, чтобы увеличить общий объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные российские фонды, находящиеся в Европе, будут разморожены".

Остальная часть замороженных российских активов будет инвестирована в "отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет использоваться для совместных американо-российских проектов в секторах, укрепляющих глобальную стабильность и взаимные экономические интересы".

28-пунктный план вызвал на этой неделе широкую озабоченность в европейских столицах тем, что Трамп готовится попытаться заставить Украину принять неравноправное мирное соглашение, которое сыграет на руку Владимиру Путину.

В пятницу Зеленский провел телефонные переговоры с лидерами Германии, Франции и Великобритании в попытке скоординировать их следующие шаги.

Согласно заявлению, распространенному после звонка, европейцы заверили Зеленского, что они сохраняют свою приверженность "справедливому" миру. "Они согласились, что любое соглашение, затрагивающее европейские государства, Европейский союз или НАТО, требует одобрения европейских партнеров или консенсуса среди союзников", — говорится в заявлении.