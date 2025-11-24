Россия представила макет LTA – беспилотную версию истребителя Су-75 Checkmate

Источник изображения: topwar.ru

На авиасалоне Dubai Airshow 2025 компания «Сухой» представила макет беспилотного истребителя Су-75 Checkmate. Данная версия получила обозначение LTA («лёгкий тактический самолёт»). На изменения в конструкции машины обратили внимание в западной прессе:

LTA отличается от пилотируемого Су-75 переработанным крылом и изменённой задней частью фюзеляжа.

Как указывается, на выставке Россия показала широкую линейку ЛА как на площадке статической экспозиции, так и в рамках динамического показа. Среди продемонстрированных платформ фигурируют МС-21-310, Су-57, Су-57Э, Ка-32, Ил-76МД-90А, Як-130.

В части беспилотной версии Су-75 представители отрасли отказались комментировать её технические характеристики или детали разработки. LTA позиционируется как лёгкий одномоторный многоцелевой малозаметный истребитель, предназначенный для экспорта и возможного применения ВВС страны.

Машина имеет ряд особенностей по сравнению с пилотируемой версией Су-75. Она оборудована бесканальным сверхзвуковым воздухозаборником (типа DSI с «горбинкой»), который адаптирован для высоких скоростей М=1,8+. Общая площадь крыла увеличена на 5-8%, его внешние панели переработаны (и не имеют прямого заимствования от Су-57, как раньше), с более плавными переходами к фюзеляжу. Это позволит увеличить дальность и нагрузку. Изменённая задняя часть фюзеляжа снижает ЭПР и повышает устойчивость.