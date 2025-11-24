Жестко по форме, неопределенно по сути. Зеленский записал видеообращение по поводу мирного плана Трампа (Страна.ua, Украина)

"Страна": реакцией на план США Зеленский оставил себе пространство для маневра

Видеообращение Зеленского по поводу нового мирного плана Трампа было жестким по форме, но неопределенным по содержанию, пишет "Страна". Несмотря на обещание "отстаивать честь и достоинство украинцев", глава киевского режима не провел никаких красных линий и, тем самым, оставил себе пространство для маневра.

Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу мирного плана президента США Дональда Трампа.

Глава государства опубликовал видео в своем Telegram-канале.

"Сейчас один из самых сложных моментов в нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых сильных. Украина может оказаться перед очень сложным выбором — потеря достоинства или угроза потери ключевого партнера. Или тяжелые 28 пунктов, или очень сложная зима", — сказал Зеленский.

Он дал понять, что хочет внести правки в план, чтобы в нем были также "честь и достоинство украинцев".

"От нас ждут ответа, но я его дал 20 мая 2019 года, когда сказал, что обязуюсь защищать суверенитет и независимость Украины. Мы, конечно, стальные, но даже самый крепкий металл может не выдержать. Надо собраться, прийти в себя, прекратить срач, прекратить политические игрища. Государство должно работать, парламент воюющей страны должен работать сообща, правительство воюющей страны должно работать эффективно. Я знаю, что со мной народ. Следующая неделя будет непростой и насыщенной на события. В это время будет много давления. Украинский интерес должен быть учтен. Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами. Я буду убеждать, предлагать альтернативы, но мы точно не дадим России поводов сказать, что Украина не хочет мира", — заявил президент. Жестко по форме, неопределенно по сути.

В своем заявлении по поводу мирного плана Трампа Зеленский подтвердил, что хочет внести изменения в этот план, но не ответил на два главных вопроса — что именно он хочет поменять и что он будет делать, если американцы эти правки вносить откажутся.

По первому вопросу ответ вроде как очевиден — украинские власти неоднократно говорили, что уступка России территории, которую Москва сейчас не контролирует, является "красной линией". А план Трампа требует вывода украинских войск со всего Донбасса. Плюс Киев все время выступал против запрета на вступление в НАТО.

Однако Зеленский не назвал ничего конкретного. И "красные линии" четко не обозначил, ограничившись лишь словами про "честь и достоинство" и обещаниями "не предавать Украину".

Это указывает на то, что Зеленский не уверен до конца, добьется ли он желаемых изменений в плане, а потому он как бы оставляет себе пространство для маневра, чтобы любой вариант мирного соглашения представить как "победу чести и достоинства".

Также это указывает на то, что Зеленский еще не определился, как реагировать, если США не станут вносить изменения в план. Отказаться в таком случае его принимать, рискуя полностью потерять поддержку Вашингтона (и о таком риске Зеленский прямо сказал), либо согласился с предложениями, потому что "мы, конечно, стальные, но даже самый крепкий металл может не выдержать".

Поэтому в обращении Зеленского столь много недосказанности по сути, несмотря на жесткость по форме.

При этом, очевидно, президент пытается использовать ситуацию, чтобы сбить накал коррупционного скандала с Миндичем. Отсюда — призывы к единству, к прекращению внутреннего раздрая и призывы "помнить, кто наш настоящий враг".

Впрочем, не факт, что это подействует в нынешней, уже сильно обострившейся внутриполитической ситуации, которая усугубляется крайней неопределенностью с дальнейшими перспективами по войне и миру.

Напомним, по данным СМИ, США дали Украине время на принятие плана до 27 ноября под угрозой прекращения поставок оружия и разведданных.