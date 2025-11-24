Independent: один удар России может разрушить инфраструктуру восточных графств

Великобритания не в состоянии защитить себя, свои территории и союзников, пишет Independent. В Лондоне уверены: спустя 35 лет после окончания холодной войны все еще существует неведомая "угроза с востока". Только вот сама Европа уже не та, что прежде.

"Правительство оказывает британской общественности медвежью услугу, отрицая российскую угрозу — пишет Роберт Фокс — особенно в свете того, что военные лидеры один за другим указывают на нашу неподготовленность к будущему конфликту".

В четверг министр обороны Джон Хили выступил с предупреждением в адрес России после сообщений об агрессивных действиях российского исследовательского судна "Янтарь" в отношении самолета ВВС Великобритании, который был направлен для наблюдения за кораблем к северу от Шотландии.

Хили заявил, что экипаж "Янтаря" направил лазерные лучи на пилотов патрульного противолодочного самолета Р-8 Королевских ВВС. "Действия России чрезвычайно опасны", — предупредил он, — Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если "Янтарь" отправится на юг на этой неделе, мы будем готовы".

Готовы к чему, спросите вы? Активность "Янтаря" в районе Британских островов наблюдается уже почти три года. Прошлым летом ирландская береговая охрана обнаружила корабль, почти месяц простоявший у побережья Лимерика, недалеко от одного из основных узлов трансатлантических коммуникационных кабелей. Корабль относится к российскому управлению ГУГИ, отдельному военно-морскому подразделению, которое в настоящее время отвечает за океанические исследования и диверсии. В арсенале ГУГИ есть подводная лодка "Белгород", которая может служить базой для подводных беспилотных аппаратов, способных перерезать подводные кабели и нефте- и газопроводы.

Всего за несколько часов до того, как Хили выступил с предупреждением в адрес России, в комитете Палаты общин по вопросам обороны после длительного расследования пришли к выводу, что Великобритания не в состоянии защитить себя, свои территории и союзников. В отчете под названием "Вопросы фундаментальной способности Великобритании обороняться" прямо говорится: "Мы ставим под сомнение способность министерства обороны защитить Великобританию и заморские территории от кризисов или конфликтов".

Великобритания не выполняет основную обязанность по статье 3 Устава НАТО, в соответствии с которой она должна быть в состоянии защищать себя и помогать союзникам. Несмотря на то, что Великобритания является одним из основателей альянса, у нее до сих пор нет надлежащего плана национальной обороны, соответствующего требованиям НАТО.

Среди наиболее серьезных слабых мест, отмеченных в отчете Палаты общин, — недостаточная защита от ракет и беспилотных летательных аппаратов, особенно в отношении таких ключевых объектов, как аэропорт Хитроу, лондонский район Сити и контейнерные порты на восточном побережье.

Представьте себе следующую ситуацию: в сырое ноябрьское утро нидерландский радар противовоздушной обороны передает сигнал тревоги о том, что рой военных беспилотников или дозвуковых крылатых ракет направляется к устью Темзы и центру Лондона. "У нас есть только несколько батарей противовоздушных ракет Sabre, разбросанных между Фолклендскими островами, Польшей и Солсберийской равниной для проведения учений", — говорит ведущий аналитик и бывший офицер Фрэнсис Туса. "На то, чтобы поднять по тревоге эскадрилью быстрого реагирования Typhoon из Конингсби, уйдет несколько минут. К тому времени БПЛА с боезарядом могут оказаться над вокзалом Ватерлоо в час пик".

Новые системы вооружения, используемые на Украине — ракеты "Искандер" и "Кинжал", а также китайские ударные БПЛА — представляют собой новую угрозу. Системы ПВО Англии немногим лучше тех, что использовались во время Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, а тогда они были довольно слабыми. Один удар может разрушить инфраструктуру восточных графств, электрическую сеть, контейнерные порты в Тилбери или Феликстоу, банки в Сити и главные железнодорожные вокзалы, Ватерлоо или Паддингтон, а также аэропорт Хитроу.

В июне правительство опубликовало "Стратегический обзор обороны" и "Стратегию национальной безопасности". Парламентарии пообещали увеличить расходы на оборону — до 2,5% ВВП к 2027 году и, возможно, до 3,5% к 2030 году — к тому времени у власти будет новое правительство, которое столкнется с новым набором проблем.

Вооруженные силы испытывают недостаток финансирования и не готовы к усугублению кризиса безопасности в Европе. В армии не хватает боеприпасов, оборудования и личного состава. По словам одного из действующих генералов, на вооружении стоит всего 14 средних 155-мм гаубиц и "больше церемониальных орудий, чем боевых". Два больших авианосца по-прежнему неработоспособны. Армия сделала ставку на разведывательный танк Ajax, 590 экземпляров которого обойдутся почти в 7 миллиардов фунтов стерлингов, причем в полную эксплуатацию он вступает с десятилетним опозданием.

На этой неделе бригадный генерал Бен Барри, ветеран-аналитик Международного института стратегических исследований, представил мрачный вердикт в своей книге "Взлет и падение британской армии 1970–2025": "Вооруженные силы Великобритании сегодня едва ли способны развернуть одну бронетанковую бригаду для выполнения задач НАТО в Восточной Европе. Польша готовит шесть бронетанковых дивизий, такие же силы формирует Германия".

Генерал Руперт Смит — бывший командир британских войск НАТО, который был заместителем верховного главнокомандующего союзных сил во время кризиса в Косово в 1999 году. Он считает, что война на Украине представляет особую опасность для всего альянса НАТО, включая Великобританию. "Россия ведет своего рода „неоднозначную“ военную компанию в регионе и за пределами Украины", — отмечает он. (Россия не ведет военную кампанию за пределами и не посягает на суверенитет других государств — прим. ИноСМИ)

По его словам, в связи с вероятным заключением в ближайшие несколько месяцев хаотичного перемирия и прекращением огня на Украине перспективы становятся неопределенными. "Россия — огромная вооруженная нация, у которой есть свое собственное мнение. Она, вероятно, воспользуется перерывом, чтобы перегруппироваться и перевооружиться". А линия столкновения будет "гораздо более протяженной и нестабильной, чем во времена холодной войны между НАТО и Организацией Варшавского договора".

Поддержание мира, контроль за соблюдением перемирия, надзор за разоружением — все это будет кошмаром. Сегодня Украина лучше вооружена в количественном и качественном отношении, чем большинство стран НАТО, включая Великобританию. Российская армия в настоящее время насчитывает около двух миллионов регулярных военнослужащих и резервистов, а также гораздо большее число бойцов местных ополчений и полиции безопасности. Экономика, которая, по общему признанию, находится в плачевном состоянии, сейчас ориентирована на ведение боевых действий, и Путин, по-видимому, не намерен ничего менять.

Некоторые авторы "Обзора обороны" считают, что Европе угрожают дальнейшие враждебные действия со стороны России. "Мы больше не живем в мире", — заявил на прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц. Однако в ближайшем окружении премьер-министра и в кабинете министров есть люди, которые просто не согласны с этим. "Мы не находимся в состоянии войны с Россией", — заявил недавно один из высокопоставленных чиновников.

Это встревожило Комитет по обороне Палаты общин и его председателя, депутата-лейбориста Тана Дхеси. Он считает, что правительство делает слишком мало, слишком поздно и недостаточно прозрачно.

"Необходимы совместные усилия по информированию общественности об уровне угрозы и о том, чего следует ожидать в случае конфликта".