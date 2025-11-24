Солдаты польской армии готовят беспилотник-перехватчик AS3 Surveyor, входящий в состав американской системы борьбы с беспилотниками, известной как MEROPS, на полигоне Деба в Польше.

BI: противодроновая система Merops начала поступать на вооружение стран НАТО

Хорошо зарекомендовавшая себя в небе над Украиной противодроновая система Merops поступает на вооружение в войска НАТО, пишет BI. Это оружие легко в использовании, имеет низкую себестоимость и высокую точность попадания.

Джейк Эпштейн (Jake Epstein)

Натовские войска учатся применению дешевых дронов-перехватчиков, которые хорошо зарекомендовали себя на Украине.

Польша и Румыния развертывают систему Merops в ответ на недавние вторжения российских беспилотников.

Корреспондент Business Insider на этой неделе наблюдал за тем, как военнослужащие обучались применению Merops и выяснил, на что способна эта система, и на что нет.

Польша и Румыния приобрели и внедряют систему Merops, чтобы лучше защитить воздушное пространство Восточной Европы после серии вторжений несколько месяцев тому назад российских БПЛА, которые вызвали тревогу у стран НАТО и заставили союзников срочно принимать на вооружение недорогие средства ПВО.

На этой неделе репортер Business Insider наблюдал за тем, как военные США, Польши и Румынии учатся применению противодронной системы американского производства, которая запускает дрон-перехватчик под названием Surveyor для поражения вражеских целей путем нанесения удара по ним или подрыва вблизи них.

На учебном полигоне в юго-восточной части Польши военнослужащие из США рассказали, что Merops предназначен для перехвата как разведывательных, так и ударных беспилотников, в том числе новейших и самых скоростных модели, которые оснащены реактивными двигателями.

"Эта система очень надежна", — рассказал Business Insider сержант американской армии Райли Хайнер, занимающийся перехватом и участвующий в обучении натовских военнослужащих.

Но несмотря на то, что система Merops продемонстрировала успехи в бою, она не лишена недостатков.

Что такое Merops?

Дроны-перехватчики в последние месяцы стали одним из главных средств противовоздушной обороны Украины, поскольку онм позволяют ей вести охоту и уничтожать в больших количествах дешевые беспилотные российские системы типа "Герань" с незначительными затратами в расчете на пораженную цель.

Merops, разработанная американским стартапом Project Eagle, является одной из многих противодронных систем, нашедших применение на Украине.

Оборонная промышленность этой страны производит сотни беспилотных перехватчиков ежемесячно, и западное военное командование, стремящееся закупать более дешевые средства противовоздушной обороны, чтобы соответствовать усиливающейся угрозе, которую БПЛА представляют для Европы, берет на заметку ее успехи.

В сентябре этот интерес сменился настоятельной необходимостью после того, как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Истребители НАТО сбивали эти БПЛА ракетами воздух — воздух, которые во много раз дороже их (Это ложь, Россия не имеет отношения к нарушению воздушного пространства стран НАТО м прим. ИноСМИ).

Спустя несколько дней после Польши вторжение российских беспилотников пережила Румыния (здесь автор также говорит неправду: Россия не имеет отношения к неопознанным беспилотникам в румынском воздушном пространстве — прим. ИноСМИ), и тогда две страны решили приобрести и развернуть систему Merops в рамках новой инициативы НАТО по защите восточных рубежей альянса от возможных будущих нападений.

Бригадный генерал Кёртис Кинг, возглавляющий 10-е командование ПВО и ПРО сухопутных войск, назвал эту противодронную систему "очень смертоносной", "очень эффективной" и "экономичной".

Комплекс Merops состоит из наземной станции управления, перехватчиков Surveyor и пусковых установок. Он эксплуатируется экипажем из четырех человек: командир, оператор и два техника. Комплекс может применяться как стационарно, так и в движении, что делает его чрезвычайно маневренным средством.

Корреспондент Business Insider во вторник наблюдал за работой польских, румынских и американских военнослужащих с системой Merops. Происходило это в конце двухнедельного курса обучения. Общаясь с журналистами, генерал Кинг сказал, что система удобна в применении, благодаря чему солдаты могут быстро научиться обращению с ней.

Командование армии США в Европе и Африке сообщило, что обучение поляков и румын применению Merops отражает стремление этих стран быстро принять на вооружение проверенные боевые системы и укрепить новую линию сдерживания на восточном фланге НАТО, которая предназначена для защиты альянса сочетанием недорогих дронов и эшелонированной обороны.

Какие цели может поражать Merops?

Во время демонстрации польские солдаты запустили дрон Surveyor из кузова пикапа. Дрон-перехватчик попытался нанести прямой удар по цели, имитировавшей БПЛА "Герань". Но после нескольких неудачных попыток и промахов он выпустил парашют и опустился на землю.

Парашют позволяет военным повторно использовать Surveyor, что в конечном счете дает денежную экономию во время учебного процесса.

Военнослужащие США сообщили, что дрон Surveyor во время демонстрационного пуска во вторник не имел боевого заряда, но в реальных условиях боя он может быть оснащен небольшой боеголовкой, способной поразить БПЛА противника, взорвавшись рядом с ним, что устраняет необходимость прямого попадания.

Винтовым дроном-перехватчиком Surveyor можно управлять дистанционно. Он также может действовать автономно, используя радиочастоты, тепловую сигнатуру или радиолокационные датчики для слежения за целью. Перехватчик способен развивать скорость более 280 километров в час и преодолевать помехи системы РЭБ, которая превратилась в постоянную угрозу для беспилотных летательных аппаратов на Украине.

Военные рассказали, что Surveyor предназначен для поражения высоколетящих ударных беспилотников одноразового использования, таких как небезызвестная "Герань", и разведывательных дронов. Украина уже пользуется им, осуществив более 1 900 успешных перехватов в бою.

Военные подчеркивают, что перехватчик Surveyor может также сбивать беспилотные летательные аппараты с реактивными двигателями, которые перемещаются быстрее, чем винтовые дроны. Россия стала использовать такие усовершенствованные варианты на поле боя в начале этого года.

Американский оператор Хайнер сказал, Merops имеет около 95% точность попадания, особенно при перехвате дронов типа "Герань". "Я думаю, что такая мобильная и универсальная система очень проста в применении", — добавил он.

Каковы его недостатки?

Merops — это не панацея в борьбе с беспилотниками. Система создана для противодействия конкретной угрозе, а не для охоты на все типы беспилотников. Скорее всего, ее будут применять для борьбы с низколетящими FPV-дронами, учитывая их размер и характеристики, сказал Хайнер.

Большинство FPV-дронов — это небольшие квадрокоптеры, которыми пилоты управляют по радиочастоте или через волоконно-оптический кабель. Такие беспилотники часто имеют небольшой заряд взрывчатки и могут наносить точные удары, при себестоимости всего в несколько сотен долларов. Они преобладают на полях сражений на Украине.

Merops создан для поражения более крупных одноразовых ударных и разведывательных дронов. Поскольку перехватчик Surveyor стоит всего 15 тысяч долларов, он намного дешевле тех целей, на которые ведет охоту. Например, более старые варианты БПЛА "Герань" оцениваются в 35 тысяч долларов за штуку. Принятие таких перехватчиков на вооружение в НАТО дает альянсу новые возможности, каких у него прежде не было.

Военное командование надеется, что при создании противодронной защиты в Восточной Европе система Merops также станет для НАТО более дешевой альтернативой истребителям и современным авиационным ракетам, которые могут стоить сотни тысяч долларов.

"Это наша главная цель, — сказал Кинг. — Мы должны снизить затраты как на приборы обнаружения, так и на средства поражения".