Европа — Трампу: ваш мирный план по Украине — не план вовсе (Politico, США)

Владимир Зеленский принимает участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 17 октября 2025 года.

Politico: Европа отказалась признать предложения Трампа по Украине мирным планом

План США по прекращению огня на Украине стал болезненным ударом по европейским странам, пишет Politico. Они очень рассчитывали, что Трамп встанет на их сторону в противостоянии с Путиным. И, поняв, что этого не произойдет, решили продолжить борьбу за участие в переговорах вместе с Киевом.

Тим Росс (Tim Ross), Вероника Мелкозерова, Николя Винокур (Nicholas Vinocur), Илай Стоколз (Eli Stokols)

Европейские и украинские официальные лица отвергли последнее предложение Дональда Трампа об однобоком мирном соглашении в пользу Москвы, предупредив, что уступка России лишь подтолкнет Владимира Путина к дальнейшей агрессии против НАТО.

Верховный дипломат Европейского союза Кая Каллас заявила команде президента США, что план прекращения огня из 28 пунктов провалится без поддержки как Киева, так и европейских правительств, которые сейчас выступают крупнейшими донорами Украины и ее военной кампании.

Вместе с тем предложение США встревожило европейские столицы — отчасти потому, что их мнением пренебрегли, полностью исключив из процесса подготовки, а отчасти потому, что, как выразился один чиновник, план, по сути, представляет собой список пожеланий Путина.

Согласно условиям предварительного соглашения, просочившегося в ряд международных СМИ, Украине придется отказаться от занятой противником территории на востоке страны, сократить свои вооруженные силы вдвое и отказаться от части мощнейших вооружений.

“Чтобы мирный план сработал, в любом виде, его должны поддержать Украина и Европа, — заявила Каллас журналистам в Брюсселе в четверг. — Давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву. Поощрение агрессии лишь усугубит ее”.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на закрытой встрече с европейскими министрами в Брюсселе, что условия новых предложений “совершенно очевидно” продиктовала Россия. “Суть в том, что ни один мирный план неосуществим, если он основан на умиротворении агрессора, — сказал он, по словам непосредственно осведомленного источника. — Это может привести лишь к еще большей войне и новой волне жестокости на Украине и во всей Европе”.

Последнее предложение пришлось на сложный момент почти четырехлетнего конфликта. В последние дни Украина подверглась усиленным бомбардировкам и теряет личный состав и территорию, тогда как на Москву вскорости должны обрушиться все тяготы санкций Трампа против крупнейших нефтяных компаний России.

В Киеве правительство Владимира Зеленского охватил масштабный коррупционный скандал. Все громче зазвучали требования пересмотреть состав администрации, при этом европейские правительства отчаянно пытаются договориться о дальнейших мерах по обеспечению Украины оружием и наличными.

Именно на этом фоне появились на этой неделе сообщения о том, что официальные лица США во главе с представителем Трампа Стивом Уиткоффом ведут переговоры с представителями России о возобновлении зашедших в тупик усилий по посредничеству в прекращении огня.

“Ни к чему не приводит”

Официальные лица в европейских столицах и правительстве Зеленского восприняли эту новость в штыки — главным образом потому, что предложенные условия (в очередной раз!) благоприятствуют России.

Каллас заметила, что ни один европейский министр не принимал участия в разработке плана Уиткоффа, подчеркнув, что “мы что-то не слышали о каких-либо уступках с российской стороны”.

Всего месяц назад казалось, что Трамп наконец-то осознал, что российскому лидеру нельзя доверять. Объявив о санкциях против двух крупнейших нефтяных компаний России, Трамп сказал: “Всякий раз мы с Владимиром мило беседуем, но это ни к чему не приводит”.

Однако некоторые из пунктов последнего плана фактически исполняют ключевые требования Путина: передача Донбасса России и сокращение численности вооруженных сил Украины.

Официальные лица и дипломаты на условиях анонимности выразили свое разочарование сменой подхода американцев и навязыванием Украине “несправедливого” решения.

“Конечно, это тревожит, но мы должны придерживаться нашей позиции, — сказал один из дипломатов ЕС. — Если России это сойдет с рук, то это только вопрос времени, когда мы увидим новый виток агрессии против Украины, а также стран ЕС и НАТО”.

Путинский список пожеланий

Один высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с новым планом из 28 пунктов, назвал его “очень плохим” и подчеркнул, что в нынешним виде он, по сути, “удовлетворяет Путина”. “Но есть сигналы, что украинцам придется его принять, — добавил чиновник. — Хотя Киев ясно дает понять, что давить на Украину не следует и что это никому не поможет”.

Другой высокопоставленный европейский чиновник сказал, что момент для последнего натиска Белого дома выбран особенно неудачно, учитывая, что Зеленский “и без того находится под сильным давлением из-за военных успехов России и внутренних потрясений после коррупционного скандала”.

Похоже, европейцев ждет болезненно откровение: их попытки “купить” себе место за столом переговоров, оплатив военную помощь Украине, успехом не увенчались.

“Как так получается, что у европейцев так мало влияния, хотя именно мы сейчас оплачиваем все счета?” — риторически спросил второй высокопоставленный европейский чиновник, назвав уступки, о которых просят Украину, “неразумными”.

В заявлении, сделанном после получения полного текста документа на встрече с американскими чиновниками в четверг, администрация Зеленского воздержалась от прямого отказа. Вместе с тем в заявлении отмечается, что Украина не считает, что предложение в его нынешнем виде приведет к “справедливому” миру.

“Президент Украины официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию, — говорится в заявлении. — Президент Украины изложил основные принципы, которые имеют значение для нашего народа, и после сегодняшней встречи стороны договорились работать над положениями плана таким образом, чтобы справедливо завершить конфликт”.

Один немецкий чиновник сообщил, что канцлер Фридрих Мерц “очень интенсивно” работает над координацией европейского ответа, который позволит направить мирное предложение в более благоприятное для Украины русло. Новый план Трампа — лишь последний пример его классической стратегии, добавил чиновник: оказывать давление на все стороны разом.

По словам немецкого чиновника, санкции США против российских нефтяных компаний скоро вступят в силу, и Трамп также ясно дал понять, что поддерживает новый законопроект Сената, который расчищает путь для дополнительных мер против Москвы. “В последние дни мы также наблюдаем активизацию военных консультаций США с Украиной. Таким образом, это классическая американская двойная стратегия — давить сразу на все стороны. Европа должна оказать собственное влияние, скоординировав свои усилия”.

Статья написана при участии Нетте Нёстлингер, Себа Старчевича, Эстер Уэббер и Клеа Колкатт