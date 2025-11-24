KNDS Deutschland выкатила первый ОБТ "Леопард-2A8 NOR", предназначенный для ВС Норвегии

ЦАМТО, 21 ноября. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) сообщило о состоявшейся 19 ноября на предприятии KNDS Deutschland в Мюнхене (Германия) официальной церемонии выкатки первого ОБТ "Леопард-2A8 NOR".

В мероприятии приняли участие министр обороны Германии Борис Писториус и статс-секретарь Министерства обороны Норвегии Марте Герхардсен.

Как заявила М.Герхардсен, танки являются основной боевой системой вооруженных сил Норвегии и ее ближайших союзников. Оборонное сотрудничество в Европе становится все более важным в современных условиях безопасности. Приобретая немецкие танки, Норвегия получит технику того же типа, что и ее северные соседи и союзники. Это открывает возможности для сотрудничества в области технического обслуживания, обучения и поставки запасных частей. Приобретение также подчеркивает прочное политическое и промышленное сотрудничество между Норвегией и Германией.

Проект предусматривает поставку ВС Норвегии 54 новых танков для замены состоящих на вооружении более 30 лет "Леопард-2A4". В настоящее время программа реализуется по графику. Согласно планам, поставка танков в Норвегию начнется в апреле 2026 года и полностью будет завершена к 2028 году.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2023 года Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии заключило с немецкой Krauss-Maffei Wegmann (KMW) контракт на поставку ВС Норвегии 54 ОБТ "Леопард-2A7 NOR". Они поступят на вооружение тяжелой механизированной бригады.

Одобренный парламентом Норвегии бюджет закупки составляет 23,4 млрд. норвежских крон. Поставки техники запланированы на период с 2026 по 2028 гг. Соглашение включало опцион на поставку еще 18 танков.

В июне 2023 года Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и NDMA достигли договоренности о согласовании спецификации 54 заказанных ОБТ "Леопард-2A7 NOR" с характеристиками закупаемых для восстановления парка ВС Германии ОБТ "Леопард-2A8". При этом ОБТ "Леопард-2A8 NOR" ВС Норвегии будет обладать рядом отличий, например, норвежской интегрированной системой боевого управления ICS/CORTEX компании Kongsberg.

В июне 2024 года немецкая KNDS Deutschland и норвежская RITEK подписали соглашение об организации сборки в Норвегии заказанных для ВС страны ОБТ "Леопард-2A8 NOR". В рамках заключенного соглашения 37 из 54 заказанных ОБТ будут собраны на предприятии RITEK в Тренделаге.