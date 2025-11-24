Войти
ЦАМТО

KNDS Deutschland выкатила первый ОБТ "Леопард-2A8 NOR", предназначенный для ВС Норвегии

293
0
0
Опытный образец немецкого танка Leopard 2A8 (без дистанционно управляемого пулеметного модуля)
Опытный образец немецкого танка Leopard 2A8 (без дистанционно управляемого пулеметного модуля).
Источник изображения: KNDS Deutschland

ЦАМТО, 21 ноября. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) сообщило о состоявшейся 19 ноября на предприятии KNDS Deutschland в Мюнхене (Германия) официальной церемонии выкатки первого ОБТ "Леопард-2A8 NOR".

В мероприятии приняли участие министр обороны Германии Борис Писториус и статс-секретарь Министерства обороны Норвегии Марте Герхардсен.

Как заявила М.Герхардсен, танки являются основной боевой системой вооруженных сил Норвегии и ее ближайших союзников. Оборонное сотрудничество в Европе становится все более важным в современных условиях безопасности. Приобретая немецкие танки, Норвегия получит технику того же типа, что и ее северные соседи и союзники. Это открывает возможности для сотрудничества в области технического обслуживания, обучения и поставки запасных частей. Приобретение также подчеркивает прочное политическое и промышленное сотрудничество между Норвегией и Германией.

Проект предусматривает поставку ВС Норвегии 54 новых танков для замены состоящих на вооружении более 30 лет "Леопард-2A4". В настоящее время программа реализуется по графику. Согласно планам, поставка танков в Норвегию начнется в апреле 2026 года и полностью будет завершена к 2028 году.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2023 года Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии заключило с немецкой Krauss-Maffei Wegmann (KMW) контракт на поставку ВС Норвегии 54 ОБТ "Леопард-2A7 NOR". Они поступят на вооружение тяжелой механизированной бригады.

Одобренный парламентом Норвегии бюджет закупки составляет 23,4 млрд. норвежских крон. Поставки техники запланированы на период с 2026 по 2028 гг. Соглашение включало опцион на поставку еще 18 танков.

В июне 2023 года Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и NDMA достигли договоренности о согласовании спецификации 54 заказанных ОБТ "Леопард-2A7 NOR" с характеристиками закупаемых для восстановления парка ВС Германии ОБТ "Леопард-2A8". При этом ОБТ "Леопард-2A8 NOR" ВС Норвегии будет обладать рядом отличий, например, норвежской интегрированной системой боевого управления ICS/CORTEX компании Kongsberg.

В июне 2024 года немецкая KNDS Deutschland и норвежская RITEK подписали соглашение об организации сборки в Норвегии заказанных для ВС страны ОБТ "Леопард-2A8 NOR". В рамках заключенного соглашения 37 из 54 заказанных ОБТ будут собраны на предприятии RITEK в Тренделаге.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Продукция
Leopard-2
Компании
Kongsberg
Krauss-Maffei
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 06:54
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 24.11 04:56
  • 11580
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.11 03:20
  • 10
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 18:03
  • 1
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 23.11 16:20
  • 1540
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.
  • 22.11 21:12
  • 185
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 22.11 18:26
  • 18
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 22.11 15:44
  • 0
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 22.11 14:56
  • 2
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 22.11 04:50
  • 0
Комментарий к "Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?"
  • 21.11 18:47
  • 1
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300