В США протестировали специальные пули калибра 5,56 мм для борьбы с дронами

Источник изображения: topwar.ru

Для поражения беспилотников на ближней дистанции пехотинцу больше не нужны лазеры или средства РЭБ. Ему достаточно заменить магазин в своем личном стрелковом оружии и выстрелить по БПЛА облаком поражающих элементов.

Об этом сообщает существующий в США YouTube-канал Administrative Results, авторы которого протестировали специальные патроны калибра 5,56 мм для борьбы с дронами.

Они пришли к выводу, что это самое недорогое и эффективное средство для уничтожения небольших беспилотников, движущихся не слишком быстро в непосредственной близости от стрелка.

Данный вариант не требует ни замены ствола, ни специальных прицелов, адаптеров или других приспособлений. Следует лишь заменить в своей штурмовой винтовке магазин, в котором находятся специальные антидроновые патроны стандартного натовского калибра, и открыть огонь по воздушной цели.

Такой боеприпас подходит для поражения квадрокоптеров противника, снаряженных устройствами для сбросов взрывного устройства или оснащенного оборудованием для разведки и наблюдения. Внутри патрона размещены поражающие элементы, которые при выстреле расходятся широким облаком, позволяя поразить движущуюся цель без необходимости точного прицеливания.

На дистанции 25-35 метров боеприпас образует сплошную зону поражения диаметром 30-40 сантиметров. При удалении на расстояние 40-50 метров эта зона расширяется примерно вдвое.

И хотя такой патрон тестируется в США впервые, украинские СМИ утверждают, что ВСУ испытывали подобный боеприпас гораздо раньше.