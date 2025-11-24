После загадочной приостановки американской помощи Украине посыпались взаимные обвинения (The National Interest, США)

TNI: в конгрессе не согласны с курсом Хегсета в отношении Украины

В этом году Пентагон трижды приостанавливал помощь Украине — причем минимум один раз без разрешения президента Дональда Трампа, пишет TNI. Военный министр Пит Хегсет руководствовался при этом собственными соображениями, с которыми не согласны в конгрессе.

Питер Сучу (Peter Suciu)

Всего через несколько дней после нашумевшей стычки в Овальном кабинете между лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом Пентагон приостановил военную помощь осажденной европейской стране.

“Президент ясно дал понять, что нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также стремились к этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы”, — заявил тогда представитель Белого дома. Впоследствии диалог между США и Украиной продолжился и после новых (гораздо более сердечных) встреч между Зеленским и Трампом помощь благополучно возобновилась.

Однако всего несколько месяцев спустя, в начале июля, помощь снова была приостановлена, и на этот раз не по указанию Трампа. На самом деле, когда в начале июля репортер спросил Трампа, почему США свернули военную поддержку, он бросился это опровергать и оказался не в своей тарелке, когда Пентагон это подтвердил.

Почему Хегсет действовал, не поставив Трампа в известность?

В последующие дни вскрылось, что министр обороны Пит Хегсет не проинформировал Белый дом, распорядившись приостановить поставки оружия. На самом деле это был третий случай, когда бывший ведущий телеканала Fox News, возглавивший Пентагон, приостановил поток американской помощи Киеву.

“Этот эпизод подчеркивает нередко бессистемный процесс принятия решений в администрации Трампа, особенно при Хегсете в министерстве обороны”, — сообщил в июле телеканал CNN со ссылкой на некие неназванные источники в Пентагоне.

Летом возникли вопросы: что это, недопонимание или нечто большее?

Президент запросил оценку арсеналов США, чтобы убедиться, что вооруженные силы США располагают достаточным запасом вооружений и боеприпасов в случае необходимости. Однако одновременно сообщалось, что Трамп не давал Хегсету распоряжений прекращать какие-либо поставки на Украину на время ревизии.

Хегсет решил остановить поставки самочинно. Пентагон прерывал их в феврале и снова в мае, однако всего через считанные дни действия министра отменялись.

По данным телеканала NBC News, пауза коснулась десятков ракет-перехватчиков Patriot, необходимых Киеву для борьбы с безостановочными российскими залпами по ключевой инфраструктуре. Кроме того, Украина недосчиталась 155-мм артиллерийских снарядов, ракет Hellfire (“Адское пекло”), высокоточных управляемых ракет, гранатометов, ракет класса “земля — воздух” Stinger (“Жало”) и ракет класса “воздух — воздух” AIM. Последние используются на поставленных НАТО истребителях F-16 Fighting Falcon (“Боевой сокол”), переданных ВВС Украины в прошлом году.

Хегсет в защиту своего приказа заявил, что арсеналы опасно истощены и США не могут выделить эти ресурсы, несмотря на то что при администрации Байдена производство основной части боеприпасов было увеличено.

Объяснение Пентагона каждый раз меняется, и Конгресс недоволен

На этой неделе сенатский комитет по вооруженным силам познакомился со слегка иной версией событий на слушаниях по утверждению Александра Велес-Грина (Alexander Velez-Green), который ранее в этом году был назначен старшим советником замминистра обороны по политическим вопросам Элбиджа Колби (Elbidge Colby).

“Что мне известно, так это то, что кратковременные перебои с поставками оружия были связаны с ревизией, которую тогда обсуждал [официальный представитель Пентагона] Шон Парнелл (Sean Parnell)”, — сказал сообщил Велес-Грин законодателям.

При этом Остин Дамер (Austin Dahmer), в настоящее время исполняющий обязанности Велеса-Грина, заявил: “Я ни о какой приостановке помощи не знаю. Насколько мне известно, в прессе появилось много неточных репортажей на эту тему, но я никакой паузы не заметил”.

Законодатели от обеих партий выразили разочарование паузой в поставках, непрозрачностью и тем, что Министерство обороны США не уведомило об этом Конгресс — в том числе о состоянии американских арсеналов.

“Вы согласны, что для того, чтобы министерство в итоге получило полномочия и финансирование, необходимые для воплощения концепции “мира посредством силы”, необходимо плодотворное взаимодействие с Конгрессом? — осведомилась у Велеса-Грина сенатор Деб Фишер (Deb Fischer), республиканка от Небраски. — Если у нас действительно есть разногласия — например, как лучше всего поддержать наших союзников и партнеров, — вы согласны, что здоровая дискуссия с членами этого комитета не повредит?”.

Велес-Грин согласился, что ему следует ставить законодателей в известность по таким вопросам.

Однако ни один из ответов Велеса-Грина не прояснил пауз по инициативе Хегсета.

Хегсет считает оборону Европы “жалкой”

Самый простой ответ на вопрос, почему Хегсет трижды распоряжался приостановить помощь Украине, по-видимому, сводится к его взглядам на Европу. В пресловутой дискуссии из группового чата, “слитой” в марте 2025 года, Хегсет назвал Европу “жалкой” и подчеркнул, что она целиком “зависит” от военных обязательств США.

Бывший ведущий Fox News уже давно утверждает, что Европа слишком сильно опирается на военную поддержку США, поэтому европейские страны, особенно члены НАТО, должны взять на себя ответственность за собственную оборону.

Хегсет считает, что США вместо поддержки Украины должны сосредоточиться на собственных границах и на сдерживании Китая.

Чего Хегсет, который также призывал возродить “воинственный дух” в вооруженных силах США, возможно, не понимает, так это то, что США по-прежнему нужны партнеры и союзники. Покуда Министерство обороны США замкнулось в себе, Китай сблизился с Россией — как и Иран и КНДР. Океаны уже не защитят США как когда-то, и Пентагон должен об этом помнить.

За свою 30-летнюю журналистскую карьеру Питер Сучу опубликовал более 3 200 статей в 40 журналах и сетевых изданиях. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Также публикуется в Forbes и Clearance Jobs. Живет в Мичигане.