Глава МИД ФРГ Вадефуль: военная помощь Украине в 2026 году составит 12 млрд. евро

ЦАМТО, 21 ноября. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что несмотря на коррупционный скандал на Украине, военная помощь Киеву продолжится и составит около 12 млрд. евро в следующем году.

"Коррупционный скандал и все касающиеся его обвинения должны быть полностью расследованы. Канцлер ФРГ ясно дал понять это Зеленскому... Но это не должно отвлекать нас от нашей позиции в целом. Мы стоим на стороне Украины. И только потому, что там есть обвинения в коррупции, мы не можем, и не будем ослаблять нашу поддержку Украины", – заявил Й.Вадефуль 20 ноября перед началом встречи глав МИД ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Он напомнил, что ранее власти ФРГ решили дополнительно увеличить на 3 млрд. евро поддержку Украины на следующий год.

"Мы недавно приняли политическое решение, что поддержка Украине в военной сфере будет увеличена. Это означает, что в следующем году она будет на 3 млрд. евро больше. Общая сумма немецкой помощи Украине в следующем году составит 12 млрд. евро. И это еще раз абсолютно ясно дает понять нашу политическую позицию", – цитирует "РИА Новости" Й.Вадефуля.