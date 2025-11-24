Newsweek: боевые действия между Россией и НАТО будут "стремительнее" украинских

Война между Россией и НАТО будет существенно отличаться от конфликта на Украине, пишет Newsweek. Предполагается, что боевые действия окажутся более "стремительными", при этом в первые недели противостояния стороны будут активно использовать авиацию.

Брендан Коул (Brendan Cole)

Стремление Германии сделать свою армию самой сильной в Европе исключительно важно с учетом тех угроз, которые создает континенту Россия. Конфликт с Москвой будет существенно отличаться от той войны на истощение, которую мы сегодня наблюдаем на Украине, о чем изданию Newsweek рассказал один военный советник.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал в мае преобразить бундесвер, а на прошлой неделе был предложен законопроект, предусматривающий увеличение численности армии. Так Берлин демонстрирует свое намерение укреплять вооруженные силы страны в ближайшие годы.

Военный аналитик из Британии Николас Драммонд сказал Newsweek, что увеличение численности немецкой армии способно изменить ситуацию в сфере безопасности в Европе, руководство которой предупреждает, что Москва к концу десятилетия может перенести свои боевые действия за пределы Украины.

"Очень легко сделать неправильные выводы из военных действий на Украине", — сказал Драммонд, ссылаясь на медленное продвижение на линии фронта. Он добавил, что будущий конфликт с восстановившимися вооруженными силами России будет "стремительным", а стороны в первые недели боев будут намного активнее применять авиацию.

Предупреждения Европы о России

План Евросоюза "Оборонная готовность 2030" по подготовке к возможному конфликту к концу десятилетия и предложения немецких законодателей об увеличении военных расходов и численности армии отражают озабоченность ЕС по поводу создаваемых Россией угроз (Россия не создает угроз для стран Евросоюза, более того, именно ЕС активнее всего трубит о военных действиях против нашей страны — прим. ИноСМИ). Польский военачальник Веслав Кукула, давая характеристику этой угрозе, заявил, что Россия уже начала подготовку к войне с Польшей после Украины (это заявление военачальника является не подкрепленной никакими доказательствами ложью — прим. ИноСМИ).

Драммонд рассказал Newsweek, что, скорее всего, мирное соглашение на Украине будет заключено в ближайшие 12-18 месяцев, потому что ни одна из сторон не может продолжать боевые действия с учетом ослабления боевого потенциала на передовой. Но в связи с этим возникает вопрос, сколько времени потребуется России для перевооружения и восстановления сил, и когда она сможет начать новое наступление.

Хотя некоторые аналитики говорят, что на это может уйти до 10 лет, Драммонд считает, что это произойдет быстрее, если Китай, Северная Корея и Иран решат помочь Москве. "Китай производит бронетехнику и ракеты с невероятной скоростью", — сказал он.

Драммонд отметил, что вооруженный конфликт на Украине называют "Первой мировой войной, но с беспилотниками". То есть, это статичная война на истощение, в которой стороны часто используют окопы и траншеи. Однако он подчеркнул: "Если Россия нападет на члена НАТО, у нас начнется высокоманевренная война против нее".

"Поэтому стороны будут намного чаще использовать авиацию, а боевые действия в первые недели конфликта будут вестись с гораздо большим применением военной силы", — добавил аналитик.

Роль Германии в будущей обороне

Ожидается, что к 2029 году Германия будет тратить на оборону 153 миллиарда евро в год, что составляет 3,5% от ее валового внутреннего продукта. Таким образом, она выйдет на третье место в мире по военным ассигнованиям после США и Китая.

Драммонд считает, что средства из немецкого бюджета прежде всего будут расходоваться на расширение производства артиллерии, боеприпасов и крылатых ракет, причем "в массовом масштабе". Вместе с тем, он полагает, что Берлин будет вкладывать больше инвестиций в противовоздушную оборону.

По этой причине вооруженные силы Германии могут взять на себя главную роль в обеспечении безопасности и защиты от будущих угроз для НАТО на континенте, особенно со стороны России после завершения конфликта на Украине.

"Многие европейские страны сделают ставку на Германию, потому что у нее глубокие карманы и очень крупная экономика, — сказал Драммонд. — Хотя НАТО будет сражаться как коалиция, включающая в свой состав англо-германские дивизии и многонациональные силы, Германия сама по себе предоставит значительное количество живой силы и техники".

По планам немецких законодателей, численность бундесвера может вырасти в течение следующего десятилетия со 182 до 260 тысяч человек. В следующем месяце немецкие депутаты будут рассматривать проект закона, согласно которому все 18-летние мужчины должны будут ответить на вопрос, смогут ли они служить в армии с 2026 года и в будущем году пройти медицинский осмотр на предмет годности к военной службе. Женщины старше 18 лет смогут заполнить такую анкету добровольно.

Научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Рафаэль Лосс рассказал Newsweek, что правительство Германии будет работать по трем направлениям для достижения натовских целевых показателей и для выполнения немецкой части оборонных планов НАТО.

Это набор и удержание личного состава, закупки и инфраструктура. "То, что Германия решит делать, очень тесно связано с оборонными планами и возможностями НАТО", — сказал Лосс.

"В целом немцы поддерживают такой путь развития вооруженных сил. Они также активно поддерживают лидирующую роль Германии в ЕС и НАТО, — отметил Лосс — Возглавлять Европу будет не Германия, а группа важных стран, включающая Германию. Она будет идти впереди и вести за собой остальных".