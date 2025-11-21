Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта

Доработка серийного самолёта — обычная практика

На Dubai Airshow 2025 глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов раскрыл новые детали о будущем российской гражданской авиации, сделав особый акцент на перспективной укороченной версии МС-21.

«Аэрофлот» проявляет повышенный интерес к укороченной версии МС-21, видя в самолёте подходящее решение для своих маршрутных сетей. Однако разработка такой модификации потребует не менее двух лет. Укороченная версия (около 140 пассажиров) позволит увеличить дальность полета лайнера, которую у стандартной версии авиалайнера недавно «урезали» с 5100 км до 3830 км.

Чемезов отметил, что увеличение дальности полёта остаётся актуальным направлением развития линейки МС-21. Он напомнил, что эволюция характеристик авиалайнера — нормальный процесс. Например, Boeing 737-100 на старте имел дальность 2,6 тыс. км., но уже следующая модель, 737-200, имела дальность полета 3,5 тыс. км. Этот показатель совершенствовался в ходе дальнейшего развития модели.

МС-21 с имеющейся дальностью полета в значительной степени покрывает потребности российских перевозчиков, но лайнер будут дорабатывать. Работа по этому направлению будет включать совершенствование систем и агрегатов, снижение их массы, а также повышение топливной эффективности двигателей без ущерба для надежности и безопасности.