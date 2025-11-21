«Нужно принять страдания». Французов призвали быть готовыми «терять детей» в войне с Россией

Генерал Мандон призвал французов готовиться «терять детей» в войне с Россией

Глава Генштаба французских Вооруженных сил Фабьен Мандон призвал жителей страны подготовиться к «потере своих детей» для сдерживания угрозы со стороны России. По его мнению, французам не хватает «силы характера», чтобы «принять страдания и защитить себя». Некоторые французские политики резко отреагировали на позицию военачальника. По их мнению, Мандон «сеет страх» и выставляет Францию «на посмешище». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Жителям Франции нужно быть готовыми к «потере своих детей» для сдерживания России, заявил начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон на съезде мэров.

«Если наша страна даст слабину, потому что не готова принять потерю своих детей, <...> столкнуться с экономическими трудностями на фоне того, что приоритет отдается оборонному производству, то мы окажемся в опасности», — цитирует его телеканал RTL.

По мнению Мандона, у Франции есть «знания, экономическая и демографическая мощь», чтобы «сдержать» Россию. Однако, как он заметил, французам не хватает «силы характера, необходимой для того, чтобы принять страдания и защитить себя».

«Я поставил перед вооруженными силами цель быть готовыми через три-четыре года, но мне необходимо, чтобы нация была готова поддержать эти усилия, если нам придется их предпринять», — добавил Мандон.

В заключение военачальник призвал местных чиновников обсудить его позицию с населением.

«Почему Макрон это допускает?»

Журналисты телеканала RTL назвали заявление Мандона «мягко говоря, тревожным». Их опасения разделили некоторые политики, среди них основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. По его мнению, генерал не должен привлекать мэров к участию в военных приготовлениях, решение о которых не принимали ни президент, ни правительство, ни парламент.

«Не его [Мандона] дело и планировать жертвы, которые могут стать следствием наших дипломатических провалов, о чем его публичное мнение не спрашивали! Где президент Макрон? Почему он это допускает?» — написал политик в социальной сети Х.

Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель назвал «опасным» призыв генерала смириться с потерей детей.

«51 000 памятников погибшим в наших коммунах, разве этого мало? Да — национальной обороне, но нет — невыносимой воинственной риторике!» — заявил он в X.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на то, что Мандон своим заявлением «сеет ужас и страх». Политик также опубликовал в Х пост с призывом выйти на «Национальный марш за мир» в Париже 13 декабря.

Франция как дрейфующая держава

Бывший кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль назвала заявление Мандона «возмутительным», которое «лишь усугубит и без того невысокий уровень тревожности молодежи, дестабилизирует французскую экономику и выставит Францию на посмешище».

«Франция не согласится потерять своих детей из-за дрейфующей державы, которая, как писал [Николло] Макиавелли , соблазняется «начать войну, чтобы избежать внутренних беспорядков, и которая всегда в конечном итоге ускоряет собственное падение», — отметила она в Х.

По мнению Руаяль, Макрон «должен объясниться», если он одобряет позицию Мандона, либо генерал «должен уйти в отставку». Национальная ассамблея должна потребовать дебатов и «не позволить горстке поджигателей войны разрушить мораль и дух нации ради спасения дискредитированной и ненавистной власти», резюмировала она.

Экс-кандидат в президенты Франции, лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в Х назвал выступление генерала «безумным». Он подчеркнул, что власти страны желают «принести в жертву» французских детей в «самоубийственной войне против России». По мнению политика, Париж должен сосредоточиться на борьбе с преступностью, в частности, на противодействии наркоторговле.

В конце октября Мандон заявил, что французская армия должна подготовиться к противостоянию с Россией в перспективе трех-четырех лет. По его мнению, это может быть как гибридная война, «которую уже проходим», но возможны «более жесткие столкновения».

Похожее мнение 8 ноября высказала министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен в интервью газете La Tribune Dimanche. Она заявила, что Европа должна быть готова к «высокоинтенсивному конфликту к 2030 году». При этом российские власти неоднократно отвергали возможность нападения на страны НАТО.

Михаил Синев