Лазер пошёл в серию: Китай установил турель LY-1 на второй десантный корабль

Источник изображения: topwar.ru

Китай оснастил десантный корабль-док Qilianshan (985) проекта Type 071 Yuzhao высокоэнергетическим оружием LY-1. Это уже второй вымпел этого класса, получивший данную систему, после однотипного корабля Simingshan (986).

LY-1 (Liaoyuan-1) – это высокоэнергетическая лазерная система, предназначенная для борьбы с небольшими БПЛА, барражирующими боеприпасами, вертолётами и дозвуковыми крылатыми ракетами на малой дистанции.

LY-1 в полусферическом кожухе за АК-176 (или его аналоге H/PJ-26) на Simingshan:

Источник изображения: topwar.ru

Система была публично представлена в сентябре 2025 года во время военного парада в Пекине, будучи установленной на грузовик 8х8, хотя ещё в 2014 году LY-1 был замечен на оснащении Simingshan.

LY-1 отвечает за последний уровень защиты в корабельной ПВО. Предполагается, что лазерный комплекс будет дополнять ЗУР большой дальности HHQ-9C, средней HQ-16C и малой HQ-10A, поражая цели, проникшие за создаваемый ими барьер.

LY-1 в прямоугольной конструкции за АК-176 (или его аналоге H/PJ-26) на Qilianshan:

Источник изображения: topwar.ru

LY-1 работает в диапазоне от 180 до 250 кВт, а по некоторым оценкам, его потенциальная мощность может составлять от 200 до 300 кВт. Диаметр зеркала почти в два раза больше, чем у лазера HELIOS ВМС США. Это означает более точную фокусировку луча на расстоянии. Турель оснащена оптическими и инфракрасными сенсорами, расположенными вокруг основного излучателя, а также модулем, который, вероятно, содержит радиолокационные или пассивные радиочастотные приёмники.

Предполагается, что система способна выводить из строя электрооптические сенсоры, тепловые и ИК-ГСН или разрушать конструкционные материалы за счёт непрерывного воздействия. По некоторым оценкам, LY-1 в состоянии поражать небольшие БПЛА на расстоянии более 20 км при благоприятных атмосферных условиях.

Учитывая зависимость комплекса от погоды, он скорее дополняет стандартные средства ПВО. Но в любом случае установка LY-1 на второй корабль говорит о том, что лазер пошёл в серию.

