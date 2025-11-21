KNDS Deutschland подписала контракт субподряда в рамках программы поставки БМП "Боксер RCT30" ВС Германии

ЦАМТО, 20 ноября. KNDS Deutschland (KNDS) объявила о подписании с ARTEC GmbH (совместное предприятие KNDS Deutschland и Rheinmetall Landsysteme) контракта субподряда, предусматривающего поставку БМП "Боксер" в версии с дистанционно управляемой башней RCT30 (BOXER RCT30) для СВ Германии.

В октябре 2025 года Организация по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR) подписала с консорциумом ARTEC GmbH контракт на поставку 222 бронемашин "Боксер" для Вооруженных сил Германии и Нидерландов. Общая стоимость заказа составила 3,41 млрд. евро. Соглашение предусматривает поставку 150 машин для ВС Германии и 72 для ВС Нидерландов.

Размещенная на шасси "Боксер" бронемашина, получившая обозначение "Шакал", будет оснащена усовершенствованной башней RCT30 от БМП "Пума" с современной автоматической пушкой MK.30-2/ABM и средствами обнаружения. БМП рассчитана на перевозку расчета из шести человек.

Первые БМП будут поставлены в конце 2027 года.

Разработанная KNDS БМП "Боксер RCT30" станет основой недавно созданных "средних сил". Оснащение платформы "Боксер", закупленной 7 странами, башней с 30-мм пушкой позволит "Шакал" поражать движущиеся цели даже в движении. БМП также сможет бороться с БЛА и другими маловысотными воздушными угрозами. ПТРК MELLS позволит бронемашине поражать основные боевые танки и другую бронетехнику.

Как сообщал ЦАМТО, 15 октября 2025 года бюджетный комитет парламента Германии одобрил закупку 222 боевых машин пехоты "Шакал", включая логистический пакет, дополнительное оборудование и средства защиты. Поставка запланирована на период с 2027 по 2031 гг. Общая стоимость проекта составляет 3,41 млрд. евро.