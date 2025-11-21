Войти
ЦАМТО

KNDS Deutschland подписала контракт субподряда в рамках программы поставки БМП "Боксер RCT30" ВС Германии

400
0
0
Версия RCT30 «Боксер» с 30-ми пушкой БМП «Пума»
Версия RCT30 «Боксер» с 30-ми пушкой БМП «Пума».
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 20 ноября. KNDS Deutschland (KNDS) объявила о подписании с ARTEC GmbH (совместное предприятие KNDS Deutschland и Rheinmetall Landsysteme) контракта субподряда, предусматривающего поставку БМП "Боксер" в версии с дистанционно управляемой башней RCT30 (BOXER RCT30) для СВ Германии.

В октябре 2025 года Организация по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR) подписала с консорциумом ARTEC GmbH контракт на поставку 222 бронемашин "Боксер" для Вооруженных сил Германии и Нидерландов. Общая стоимость заказа составила 3,41 млрд. евро. Соглашение предусматривает поставку 150 машин для ВС Германии и 72 для ВС Нидерландов.

Размещенная на шасси "Боксер" бронемашина, получившая обозначение "Шакал", будет оснащена усовершенствованной башней RCT30 от БМП "Пума" с современной автоматической пушкой MK.30-2/ABM и средствами обнаружения. БМП рассчитана на перевозку расчета из шести человек.

Первые БМП будут поставлены в конце 2027 года.

Разработанная KNDS БМП "Боксер RCT30" станет основой недавно созданных "средних сил". Оснащение платформы "Боксер", закупленной 7 странами, башней с 30-мм пушкой позволит "Шакал" поражать движущиеся цели даже в движении. БМП также сможет бороться с БЛА и другими маловысотными воздушными угрозами. ПТРК MELLS позволит бронемашине поражать основные боевые танки и другую бронетехнику.

Как сообщал ЦАМТО, 15 октября 2025 года бюджетный комитет парламента Германии одобрил закупку 222 боевых машин пехоты "Шакал", включая логистический пакет, дополнительное оборудование и средства защиты. Поставка запланирована на период с 2027 по 2031 гг. Общая стоимость проекта составляет 3,41 млрд. евро.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Компании
OCCAR
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 09:25
  • 14
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 21.11 08:13
  • 11548
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.11 08:05
  • 4
Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?
  • 21.11 01:39
  • 1
ЕС обсудит новые санкции против теневого флота России (Bloomberg, США)
  • 21.11 01:22
  • 3
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 20.11 23:22
  • 0
Поскольку "авианосная" тема на затухает в обсуждении - опять о ней.
  • 20.11 20:34
  • 0
Что такое Украина и Запад/UK применительно к СВО, в "художественном разрезе" :)
  • 20.11 18:45
  • 6
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 20.11 18:02
  • 1
Верой и правдой служить Отчизне
  • 20.11 07:21
  • 5
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 19.11 23:10
  • 0
Комментарий к "США вынуждены продлить срок службы стареющих подлодок «Огайо»"
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)