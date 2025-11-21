США предоставят поддержку ЗРК "Пэтриот" ВС Украины – DSCA

ЦАМТО, 20 ноября. Госдеп США одобрил возможное предоставление Украине в рамках программы "Иностранные военные продажи" услуг поддержки зенитных ракетных комплексов "Пэтриот" и поставку сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа может составить 105 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности реализации данной программы 18 ноября.

Правительство Украины обратилось к США с запросом о возможности приобретения оборудования и предоставления услуг для поддержки зенитных ракетных комплексов "Пэтриот", включая модернизацию пусковых установок M901 до конфигурации M903; запасы материальных средств для наземного обслуживания; другие необходимые услуги, вспомогательное оборудование, запасные части, поддержку, обучение и аксессуары; сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, и повысит обороноспособность страны-партнера.

В уведомлении отмечается, что оказание запрошенных услуг поддержки повысит возможности Украины по противодействию существующим и перспективным угрозам. При этом ВС Украины не испытают затруднений при принятии систем на вооружение.

Основными подрядчиками поставки выбраны компании RTX Corporation и Lockheed Martin. В случае заключения каких-либо офсетных соглашений, их условия будут согласованы в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.