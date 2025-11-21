Писториус заявил о планах закупить для Бундесвера дополнительно 75 ОБТ Leopard 2A8

ЦАМТО, 20 ноября. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о планах заказать в 2026 году еще 75 танков Leopard 2A8 в дополнение к ранее заказанным 123 ОБТ этого типа.

"В настоящее время мы готовим заявку на закупку еще 75 танков", – сказал Б.Писториус на пресс-конференции после презентации танков Leopard 2A8. Запись выложена на официальном сайте Минобороны ФРГ.

По его словам, эти танки станут дополнительными к ранее заказанным для Бундесвера 123 танкам Leopard 2A8.

При этом Б.Писториус не стал раскрывать окончательный целевой показатель расширения танкового парка Бундесвера.

Вместе с тем, он отметил, что не видит смысла закупать для армии слишком много танков. "Сегодня нет смысла заказывать что-то, пока мы не знаем, будет ли это действительно современным и востребованным через 15 или 20 лет. Поэтому речь идет о том, как будет выглядеть танк будущего, что он должен "уметь". Поэтому нет смысла заказывать сейчас 500 или 600 ед.", – цитирует "РИА Новости" Б.Писториуса.

Как сообщается на официальном сайте Бундесвера, все заказанные на данный момент танки должны быть поставлены в войска в период с 2027 по 2030 гг. В 2026 году Бундесвер получит первые машины для испытаний и тестирования. Затем новыми танками планируется оснастить, в первую очередь, 45-ю танковую немецкую бригаду в Литве. После поставки заказанных ОБТ Leopard 2A8 общий танковый парк Бундесвера увеличится, по оценкам, до 430 ед..

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что правительство ФРГ зарезервировало в проекте федерального бюджета на 2026 год 60 млрд. евро на закупку бронетехники для Бундесвера в ближайшие десять лет (до 2036 года), отмечает агентство.

Издание напомнило, что немецко-французское предприятие KNDS в феврале получило от Министерства обороны ФРГ согласие на начало разработки нового танка Leopard 3 модели A-RC 3.0, которую планируется оснастить пушкой калибра 130 мм.