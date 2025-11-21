Белорусский лазерный комплекс "Шафран" для борьбы с БЛА подтвердил заявленные ТТХ в ходе испытаний

ЦАМТО, 20 ноября. Продолжается работа по созданию уникального лазерного комплекса "Шафран" для борьбы с БЛА. Разработка ведется Научно-техническим центром "ЛЭМТ" БелОМО по заказу Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Изготовленный опытный образец комплекса уже прошел ряд заводских испытаний и сейчас проходит наладку и испытания в полевых условиях на полигонах Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Комплекс позволяет вести разведку воздушного пространства радиолокационными и оптико-электронными средствами и обнаруживать БЛА на дистанции до 4500 м. Мощный лазер обеспечивает поражение дронов на расстоянии до 1500 м. Алгоритм наведения и сопровождения с использованием искусственного интеллекта гарантирует минимальное время реакции и высочайшую точность поражения целей. Комплекс также может встраиваться в любую существующую систему ПВО.

Эффективность комплекса была наглядно продемонстрирована широкому кругу белорусских и иностранных военных специалистов и представителей СМИ в ходе учений "Запад-2025", а также на других мероприятиях оперативной и боевой подготовки. Проведенные испытания подтвердили заявленные характеристики и правильность принятых технических решений.

Создание комплекса "Шафран" – это уверенный ответ на вызовы современного боя, укрепляющий технологический суверенитет и обороноспособность Республики Беларусь.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.