Войти
ЦАМТО

Белорусский лазерный комплекс "Шафран" для борьбы с БЛА подтвердил заявленные ТТХ в ходе испытаний

431
0
0
Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Dusan Petkovic

ЦАМТО, 20 ноября. Продолжается работа по созданию уникального лазерного комплекса "Шафран" для борьбы с БЛА. Разработка ведется Научно-техническим центром "ЛЭМТ" БелОМО по заказу Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Изготовленный опытный образец комплекса уже прошел ряд заводских испытаний и сейчас проходит наладку и испытания в полевых условиях на полигонах Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Комплекс позволяет вести разведку воздушного пространства радиолокационными и оптико-электронными средствами и обнаруживать БЛА на дистанции до 4500 м. Мощный лазер обеспечивает поражение дронов на расстоянии до 1500 м. Алгоритм наведения и сопровождения с использованием искусственного интеллекта гарантирует минимальное время реакции и высочайшую точность поражения целей. Комплекс также может встраиваться в любую существующую систему ПВО.

Эффективность комплекса была наглядно продемонстрирована широкому кругу белорусских и иностранных военных специалистов и представителей СМИ в ходе учений "Запад-2025", а также на других мероприятиях оперативной и боевой подготовки. Проведенные испытания подтвердили заявленные характеристики и правильность принятых технических решений.

Создание комплекса "Шафран" – это уверенный ответ на вызовы современного боя, укрепляющий технологический суверенитет и обороноспособность Республики Беларусь.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Компании
БелОМО
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 09:25
  • 14
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 21.11 08:13
  • 11548
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.11 08:05
  • 4
Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?
  • 21.11 01:39
  • 1
ЕС обсудит новые санкции против теневого флота России (Bloomberg, США)
  • 21.11 01:22
  • 3
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 20.11 23:22
  • 0
Поскольку "авианосная" тема на затухает в обсуждении - опять о ней.
  • 20.11 20:34
  • 0
Что такое Украина и Запад/UK применительно к СВО, в "художественном разрезе" :)
  • 20.11 18:45
  • 6
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 20.11 18:02
  • 1
Верой и правдой служить Отчизне
  • 20.11 07:21
  • 5
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 19.11 23:10
  • 0
Комментарий к "США вынуждены продлить срок службы стареющих подлодок «Огайо»"
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)