Войти
ЦАМТО

ПЗРК "Верба" по своим ТТХ остается мировым лидером в своем классе вооружений

418
0
0
Зенитно-ракетный комплекс "Верба"
Зенитно-ракетный комплекс "Верба".
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

ЦАМТО, 20 ноября. Российский ПЗРК "Верба" остается мировым лидером в своем классе вооружений, сообщили "РИА Новости" в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"По результатам боевого применения в рамках СВО можно сделать вывод о том, что ПЗРК "Верба" сохраняет лидирующие позиции в мире (по своим ТТХ) в данном классе вооружения", – сказал собеседник агентства в рамках выставки Dubai Airshow 2025.

В "Высокоточных комплексах" также отметили, что модернизация "Вербы" ведется на регулярной основе. Специалисты холдинга внедряют улучшения, которые повышают удобство эксплуатации, расширяют технические возможности комплекса, что позволяет использовать его с различных носителей. В частности, уже реализована возможность применения ракет "Верба" с вертолетов, а также увеличена зона пуска по беспилотникам.

Кроме того, к ПЗРК растет интерес зарубежных заказчиков на фоне их успешного применения в ходе спецоперации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 09:25
  • 14
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 21.11 08:13
  • 11548
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.11 08:05
  • 4
Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?
  • 21.11 01:39
  • 1
ЕС обсудит новые санкции против теневого флота России (Bloomberg, США)
  • 21.11 01:22
  • 3
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 20.11 23:22
  • 0
Поскольку "авианосная" тема на затухает в обсуждении - опять о ней.
  • 20.11 20:34
  • 0
Что такое Украина и Запад/UK применительно к СВО, в "художественном разрезе" :)
  • 20.11 18:45
  • 6
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 20.11 18:02
  • 1
Верой и правдой служить Отчизне
  • 20.11 07:21
  • 5
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 19.11 23:10
  • 0
Комментарий к "США вынуждены продлить срок службы стареющих подлодок «Огайо»"
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)