ПЗРК "Верба" по своим ТТХ остается мировым лидером в своем классе вооружений

ЦАМТО, 20 ноября. Российский ПЗРК "Верба" остается мировым лидером в своем классе вооружений, сообщили "РИА Новости" в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"По результатам боевого применения в рамках СВО можно сделать вывод о том, что ПЗРК "Верба" сохраняет лидирующие позиции в мире (по своим ТТХ) в данном классе вооружения", – сказал собеседник агентства в рамках выставки Dubai Airshow 2025.

В "Высокоточных комплексах" также отметили, что модернизация "Вербы" ведется на регулярной основе. Специалисты холдинга внедряют улучшения, которые повышают удобство эксплуатации, расширяют технические возможности комплекса, что позволяет использовать его с различных носителей. В частности, уже реализована возможность применения ракет "Верба" с вертолетов, а также увеличена зона пуска по беспилотникам.

Кроме того, к ПЗРК растет интерес зарубежных заказчиков на фоне их успешного применения в ходе спецоперации.