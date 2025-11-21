Войти
ЦАМТО: ЗРС С-400 сыграла ключевую роль в отражении удара ВСУ по Воронежу

437
0
0
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 20 ноября. Российская ЗРС С-400 сыграла главную роль при отражении удара ВСУ по Воронежу ракетами ATACMS, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Киевский режим 18 ноября предпринял попытку нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории РФ, по Воронежу были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, сообщило Минобороны РФ. В ходе противоракетного боя российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" все ракеты ATACMS были сбиты, подчеркнули в ведомстве.

"Главную роль в этом (отражении удара – ред.) сыграли российские средства ПВО, такие как С-400, а также "Панцирь-С1". При этом хотелось бы отметить именно С-400 как одну из современных дальнобойных систем ПВО, которая разрабатывалась для перехвата всех типов аэродинамических целей, включая такие сложные, как крылатые ракеты ATACMS", – сказал И.Коротченко.

По его оценке, российские Воздушно-космические силы показали свою высокую боеготовность, отбив попытку ВСУ нанести удар по Воронежу с использованием американских крылатых ракет ATACMS.

"В целом успешное построение боевых порядков, где "Панцири-С1", прикрывая позиции С-400, также способны осуществить поражение всей номенклатуры целей в зоне своей ответственности, еще раз доказало, что возможности сил и средств российской ПВО непрерывно совершенствуются, в том числе с учетом опыта СВО, что позволяет ВКС России успешно и эффективно решать стоящие перед данным видом вооруженных сил задачи", – заявил И.Коротченко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Россия
США
Украина
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Минoбороны РФ
