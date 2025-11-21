The Telegraph: Британия провалила работу по подготовке к войне с Россией

Британия провалила работу по подготовке к войне с Россией, пишет The Telegraph. В армии катастрофически не хватает людей, финансирования недостаточно, а больше половины жителей ни под каким условием не согласны взяться за оружие.

Лиза Хаселдайн (Lisa Haseldine)

Слова министра обороны Джона Хили звучат пусто. Факты говорят сами за себя

Безопасна ли Британия перед лицом "российской угрозы"?Именно этот вопрос сегодня раз за разом адресовали министру обороны Джону Хили и его заместителю Люку Полларду во время их утренних интервью.

Если расплывчатые, уходящие от сути ответы по типу: "Мы в безопасности, но сталкиваемся с новыми угрозами", "новая эпоха угроз", которая "требует новой эпохи обороны, эпохи жесткой силы" – не вселяют в вас уверенности, то вы не одиноки.

Правда в том, что Британия провалила работу по обновлению и подготовке страны к сохраняющейся угрозе со стороны России (Россия никому не угрожает и не стремится к войне ни с каким членом НАТО. – Прим. ИноСМИ). Хили может настаивать, что лейбористы – "партия обороны", но это тот самый министр, который полгода назад заявлял, что к 2034 году Британия, как он ожидает, будет тратить на оборону лишь 3% ВВП – на 2% меньше целевого ориентира, установленного НАТО на следующий год.

На фоне Германии, где канцлер Фридрих Мерц в этом году протолкнул бюджетные реформы, позволяющие Берлину выйти на 3,5% ВВП на оборону к 2029 году, это выглядит неудобно.

Сегодняшнее объявление Хили о строительстве в Британии 13 новых заводов боеприпасов – в дополнение к двум фабрикам по строительству беспилотников, открывающимся на этой неделе, – хороший старт.

Но при этом Британские вооруженные силы переживают кадровый кризис: в сухопутных войсках, флоте и ВВС почти девять тысяч свободных вакансий – и внятного плана, как исправлять ситуацию, почти нет.

Правительство также слабо готовит британцев к вероятности прямого столкновения с Россией. Характерно, что даже сегодняшнее выступление Хили – посвященное как заявлено "обороне", но по сути очередная попытка заранее "раскрутить" бюджет на следующей неделе – одно из немногих с тех пор, как лейбористы пришли к власти.

Опрос, проведенный в марте, показал: почти половина британцев утверждает, что "нет обстоятельств, при которых они были бы готовы взяться за оружие" ради страны. Их трудно в этом упрекнуть, если правительство не может – или не хочет – объяснить масштаб угрозы, которая может приближаться.

Дональд Трамп может уверять, что сумеет завершить конфликт на Украине, договорившись с Владимиром Путиным, но даже если это и произойдет, угроза со стороны России никуда не денется (точнее, она не исчезнет со страниц западных пропагандистских СМИ. – Прим. ИноСМИ).

А здесь и сейчас картина безопасности в Европе – в более чем четырех милях милях от уютного Белого дома – совсем иная.

Хили начал свою речь с заявления, что российское разведывательное судно "Янтарь" дрейфует в международных водах у побережья Шотландии и нацеливает лазеры на самолеты ВВС Великобритании, направленные туда для наблюдения. Он также сообщил, что только за последний год на британскую оборонную систему было совершено 90 тысяч кибератак.

Эти откровения последовали сразу за диверсией в Польше: на выходных участок железной дороги у границы с Украиной был взорван. Премьер-министр Дональд Туск возложил ответственность на российские спецслужбы.

В последние месяцы мы наблюдаем тревожный рост числа вторжений беспилотников по всей территории НАТО. А в Лондоне майские поджоги у дома Кира Стармера связывают с российской диверсией (все это абсолютно бездоказательные обвинения. – Прим. ИноСМИ).

Обращаясь сегодня напрямую к Путину, Хили заявил: "Мы вас видим. Мы знаем, что вы делаете. И если "Янтарь" отправится на юг на этой неделе, мы будем готовы". Но готовы ли мы на самом деле? Будем надеяться, что слова Хили пока не придется проверять.