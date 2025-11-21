Sohu: Южная Корея стала новым выгодоприобретателем в конфликте на Украине

Военная помощь Запада Киеву сталкивается с суровой реальностью: российские удары по критической инфраструктуре грозят парализовать Украину зимой, пишет Sohu. В то же время на авансцену выходит новый важный игрок — Южная Корея, чье оружие хлынуло в Восточную Европу и тем самым подстегнуло глобальную гонку вооружений.

Блог Sohu: "Открытые беседы" (虚怀论语)

В Европе активизировалась гонка вооружений вслед за недавним военным соглашением между Украиной и Францией. Париж пообещал предоставить Киеву оружие и боеприпасы на сумму до 20 миллиардов евро, в том числе 100 истребителей Rafale. Подписание этого соглашения вновь привлекло внимание мировой общественности к Украине — в продолжающемся военном конфликте она укрепляет свою воздушную мощь. Однако за этим стоит нечто большее.

Несмотря на продолжающуюся поддержку, ситуация на Украине остается нестабильной, в частности из-за недавней серии атак беспилотников, которые подорвали способность западных стран контролировать ситуацию. Недавно в украинском порту Измаил БПЛА нанесли удар по танкеру, который, предположительно, перевозил около 4 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ). Когда на гигантском судне вспыхнул пожар, атмосфера во всем порту накалилась. Страны НАТО быстро эвакуировали персонал, а жители окрестных деревень были вынуждены покинуть свои дома. Судно с СПГ называют еще "спящей водородной бомбой", которое при взрыве может разрушить всю инфраструктуру на близлежащих территориях. Атака на танкер способствует усугублению энергетического кризиса на Украине, что ухудшает ее положение, которое и без того было тяжелым.

В последние годы энергетическая инфраструктура Украины неоднократно подвергалась атакам со стороны России, в результате чего были повреждены почти 400 портовых объектов, а производство энергии упало на 60%. Приближается зима — украинские домохозяйства остро нуждаются в газе для отопления, и эта атака, несомненно, лишь усугубила ситуацию. Хотя международное сообщество продемонстрировало готовность продолжать поддержку Киеву, стабильные поставки сырья стали крайне затруднительными.

Между тем, помощь Украине со стороны НАТО также столкнулась со многими сложностями, поскольку ситуация на поле боя продолжает быть ожесточенной. Россия усилила наблюдение над такими важными портами, как Одесса, в результате чего каналы поставок НАТО практически были перекрыты. Другие страны также обнаружили, что их поставки неоднократно подвергались атакам в пути (Россия не причастна к атакам на иностранные суда — прим. ИноСМИ). Частые удары российской армии значительно ослабили эффективность работы украинских портов, и многие суда с натовскими грузами, не могут быть поставлены вовремя.

Кто же главная жертва в предстоящем зимнем периоде? Ситуация на Украине и без того напряженная, и ее поддержка со стороны западных стран — не просто дружественная помощь, а скорее результат стратегических соображений. В этой сложной международной игре Южная Корея незаметно заняла важную роль. С момента начала российско-украинского конфликта она быстро стала крупным поставщиком оружия в Европу и активным участником глобальной гонки вооружений. Сеул имеет постоянный поток заказов на экспорт вооружений — от артиллерии до танков. Польша недавно получила 180 южнокорейских танков K2 "Черная пантера, и еще планирует закупить самоходных артиллерийских установок K9 Thunder и реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo. Данные показывают, что с начала конфликта Южная Корея поставила миллионы снарядов в США и европейские страны, став видным игроком на международном рынке вооружений.

Южнокорейские истребители и артиллерия стали "новыми фаворитами" в восточноевропейских странах. Это не только говорит о стремительном подъеме южнокорейской военной промышленности, но и об усилении конкуренции на мировом рынке вооружений и формировании "военно-промышленного экономического пузыря". Так вышло, что бесконечный поиск Украиной вооружений сформировал текущее стратегическое положение Южной Кореи. За всем этим скрывается тонкая взаимосвязь между войной и дипломатией. Задача, стоящая перед Украиной, заключается не только в том, чтобы воевать, но, и чтобы найти пространство для выживания и развития в этой сложной международной обстановке.

Усиление Южной Кореи — важного союзника Штатов, может спровоцировать активизацию геополитического соперничества. А что касается самого конфликта, то переплетение интересов разных стран будет постоянно менять обстановку. В целом, Киев продолжит сталкиваться с серьезными вызовами в будущем. С наступлением зимы проблема с энергоснабжением будет самой непосредственной угрозой, и, если западные страны не смогут обеспечить долгосрочную и стабильную ресурсную поддержку, положение Украины неизбежно усугубится. В то же время международный рынок вооружений стремительно развивается, что заставляет людей испытывать тревогу за мир. В эту неспокойную эпоху ни одна страна не может существовать сама по себе, только благодаря сплочению и взаимопомощи она может найти выход из сложной ситуации.