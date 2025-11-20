Российский "шпионский" корабль лазерами ослепляет пилотов Королевских ВВС (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: российское судно "Янтарь" заметили в британских водах

Российский корабль "Янтарь" якобы терроризирует британские ВВС, ослепляя пилотов лазерами, пишет The Telegraph. Появление этого судна в водах Соединенного королевства вызвало настоящий переполох, но сделать что-либо войска Его Величества оказались бессильны.

Том Коттерилл (Tom Cotterill)

Российский "шпионский" корабль пытался ослепить британских военных пилотов с помощью лазеров, сообщил министр обороны.

Джон Хили сказал, что корабль "Янтарь" направил лучи света на пилотов, летевших на противолодочном самолете Королевских ВВС P-8 Poseidon, когда самолет отправили для наблюдения за ним.

По словам Хили, корабль, который, как считается, является частью "теневого флота" Кремля, в настоящее время находится под наблюдением фрегата Королевских ВМС у побережья Шотландии.

Это уже второй раз за год, когда "Янтарь" появляется в британских водах. Руководство министерства обороны полагает, что корабль использует комплекс оборудования для шпионажа за Великобританией.

Использование лазеров "Янтарем" было расценено как резкая эскалация, и Хили назвал это "крайне опасным шагом" во время пресс-конференции на Даунинг-стрит в среду.

Описывая инцидент, Хили сказал: "Мы направили фрегат Королевских ВМС для наблюдения и самолеты ВВС P-8 для мониторинга и отслеживания каждого движения судна. Действия России крайне опасны, судно „Янтарь“ заходит в воды Великобритании уже второй раз за год. Мое послание России и Путину таково: мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и, если „Янтарь“ отправится на юг на этой неделе, мы будем готовы".

"Янтарь" в настоящее время находится на границе британских вод к северу от Шотландии, после того как "в последние несколько недель вошел в более широкие воды Великобритании", добавил Хили.

Хили также сказал, что "Янтарь" является "частью российского флота, предназначенного для создания угрозы их подводной инфраструктуре и инфраструктуре союзников".

Он добавил: "Это не просто военно-морская операция. Это часть российской программы, осуществляемой так называемым Главным управлением глубоководных исследований (ГУГИ), которая призвана обеспечить возможности для наблюдения в мирное время и диверсий в случае конфликта. Вот почему мы решили, что всякий раз, когда „Янтарь“ попадает в британские воды, мы отслеживаем его и совместно с союзниками сообщаем Путину, что готовы. Именно это произошло в прошлом году, когда Великобритания среагировала на атаки критически важной инфраструктуры совместно со странами Балтии и Северной Европы, после чего к операции присоединилась и НАТО. Таким образом, наша страна демонстрирует, если хотите, готовность к действиям. Поэтому не сомневайтесь, мы не будем терпеть угрозу важнейшим подводным коммуникациям".

"Янтарь" в Ла-Манше

Ранее в январе корабль был замечен при входе в британские воды, что вызвало вмешательство со стороны Королевского флота.

Российское судно, которое, по словам Хили, служит для "сбора разведданных и картографирования подводных кабелей Великобритании", сопровождали фрегат HMS Somerset и патрульный корабль HMS Tyne.

С HMS Somerset тайно запустили вертолет Merlin, который с помощью датчиков обнаружил российский корабль, когда тот направлялся на север, к Ла-Маншу.

Фрегат "Тип-23" затем приблизился к месту нахождения "Янтаря" и перехватил его у входа в Ла-Манш — к югу от схемы разделения движения судов у острова Уэсан, близ Франции.

Коммандор Мэтью Тир, капитан HMS Somerset, сказал тогда: "Королевский флот всегда рядом, когда страна в нем нуждается. Он защищает нашу родину и окружающие ее воды. Это повседневная работа для экипажа HMS Somerset и Королевских ВМС, но, тем не менее, она критична для безопасности Великобритании, и я горжусь профессионализмом команды".

Великобритания все более обеспокоена присутствием российских сил в территориальных водах.

В прошлом месяце министр обороны заявил, что активность российских подводных лодок увеличилась на треть.

Между тем, российские корабли все чаще сопровождаются британскими при прохождении через Ла-Манш. Представители министерства обороны настаивают, что эти операции носят плановый характер.