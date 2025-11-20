Войти
ЦАМТО

ЕК предложила ввести "военный Шенген" для беспрепятственной переброски по ЕС контингентов ВС и военной техники

Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER Europe 20
Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER Europe 20.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army photo / Kimberly Spinner

ЦАМТО, 19 ноября. Еврокомиссия предложила план по созданию "военного Шенгена" для быстрого перемещения войск и военной техники на территории ЕС.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 19 ноября вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен.

"Мы предлагаем ввести первые в истории ЕС гармонизированные правила военной мобильности и установить четкие правила и процедуры для трансграничных перемещений военных с максимальным сроком обработки разрешений в три дня и упрощенными таможенными процедурами… Это приблизит нас к так называемому "военному Шенгену", – сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

По данным СМИ, речь идет о создании сети наземных коридоров, аэропортов и морских портов "на случай войны или серьезного кризиса", которые позволят сократить время перемещения войск с запада на восток с 45 дней до трех-пяти.

Позднее Совет ЕС и Европарламент рассмотрят это предложение.

Как напоминает агентство, о желании создать "военный Шенген" ранее заявлял глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк. Он призывал заранее "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.

Как сообщала в начале месяца радиостанция RMF FM, чиновники обеспокоены тем, что европейские мосты, автомобильные и железные дороги не подходят для быстрого перемещения военной техники, военнослужащих и обеспечения логистики.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
NATO
Евросоюз
