Китай обвинил Японию в милитаризме и заявил, что ей не место в СБ ООН

Источник изображения: topwar.ru

Китай выступил с жесткой реакцией на заявления нового японского правительства – в Токио сказали прямо: если Пекин попытается установить контроль над Тайванем, Япония готова ответить силой.

На заседании Генассамблеи ООН представитель КНР Фу Цун заявил, что страна, которая до сих пор не разобралась со своей ролью во Второй мировой и снова лезет в чужие дела, едва ли может претендовать на постоянное место в Совбезе.

Фу Цун напомнил о словах премьер-министра Санаэ Такаити про возможное вмешательство в Тайваньском проливе. Для Пекина это не просто неприятный сюрприз, а разворот от всех прежних договоренностей между странами.

По его словам, японские власти снова достали старый набор фраз про угрозу выживанию – тот самый, который использовался, чтобы оправдывать агрессию в первой половине XX века. Вспомните историю: инцидент 18 сентября 1931 года, использованный Токио как повод для вторжения в Маньчжурию. И Пекин, конечно, проводит параллели.

Отдельная тема – взгляды самой Такаити. Она много раз говорила, что хочет переписать мирную конституцию, убрав пункт, который запрещает участие страны в войнах. Понятно, почему Китай на все это смотрит настороженно: заявления про «мирный курс» звучат красиво, но, мягко говоря, не вяжутся с желанием пересмотреть самый фундамент безопасности, который Япония не трогала десятилетиями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Тайвань
Япония
Компании
ООН
