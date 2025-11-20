Войти
УФСБ оценило ущерб ГОЗ от схемы на ростовском ГПЗ-10 в 2,2 млрд рублей

Источник изображения: topwar.ru

УФСБ по Ростовской области сообщило, что раскрыло крупную схему накрутки цен на заводе ГПЗ-10, который работает по линии гособоронзаказа (ГОЗ). И чем дальше следователи копают, тем шире становится картина: ущерб уже оценивают в 2,2 млрд рублей, то есть почти вдвое больше, чем подсчитывали изначально.

Пресс-служба УФСБ сообщила ТАСС, что в этой истории замешано руководство и владельцы сразу трех предприятий: ростовского ГПЗ-10, тверского ГПЗ-2 и завода «ОК-Лоза» из Сергиева Посада. Все три – производители подшипников, которые идут на бронетехнику, авиацию и другие виды вооружений.

Обыски проводили сотрудники УФСБ вместе со следователями Главного военно-следственного управления СК России. Забрали все, что могло пролить свет на схему: документы, электронные носители, образцы продукции. Сейчас все изучают эксперты – выявляя, на каком именно этапе происходило завышение цены.

Следствие считает, что схема работала по классическому принципу: цена подшипников раздувалась, в нее включались «липовые» расходы, а разница уходила в фирмы-прокладки. Из-за таких махинаций миллиарды рублей, которые должны были идти на производство вооружений, шли «кому надо».

Сейчас следователи пытаются собрать полную картину: кто именно принимал решения, сколько эпизодов было на самом деле, куда уходили деньги и сколько еще подобных историй может всплыть. В отношении фигурантов уже готовят меры пресечения, и, судя по масштабу дела, их круг может расшириться.

