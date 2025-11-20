В Ростехе указали на эффективность ЗРПК «Панцирь» при отражении атаки на Воронеж

Ростех: уничтожение ракет ATACMS в Воронеже подтвердило эффективность «Панциря»

Эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» вновь была подтверждена при отражении ракетного удара ATACMS. Об этом 19 ноября сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы», который входит в состав Ростеха, в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

«В очередной раз на практике подтверждена эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» и оперативного-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», — рассказали в холдинге ТАСС.

Ранее в этот же день Вооруженные силы РФ уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS украинских боевиков, за счет которых ВСУ пытались нанести удар ракетами ATACMS по объектам в Воронеже. Отмечалось, что от обломков уничтоженных ракет пострадали крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома и одного из частных домов. Силы ПВО, в составе которых действовали расчеты «Панцирей», перехватили четыре ракеты производства США.