ЦАМТО

BAE Systems, Boeing и Saab совместно предложат ВВС Великобритании реактивный УТС T-7A "Рэд хок"

Источник изображения: Boeing

ЦАМТО, 19 ноября. Компании BAE Systems, Boeing и Saab подписали соглашение о намерениях (LOI) в рамках совместного предложения ВВС Великобритании усовершенствованного реактивного УТС T-7A "Рэд хок" в качестве замены устаревших версий "Хок".

Как сообщает Jane's Defence Weekly, три компании объявили о подписании соглашения 18 ноября, заявив о намерении сотрудничать в обеспечении потребностей ВВС Великобритании в новом УТС, а также реализации самолета на международном рынке.

"Компании будут сотрудничать в разработке интегрированной учебной системы, а также изучат дальнейшие возможности расширения цепочки поставок самолетов в Великобритании", – говорится в совместном заявлении. Компания BAE Systems возглавит этот проект, который будет включать окончательную сборку в Великобритании.

Компании Boeing и Saab разработали T-7A для программы усовершенствованной подготовки пилотов T-X ВВС США для замены самолетов T-38 "Талон", выпущенных в 1960-х годах. Контракт на поставку 351 самолета был заключен в 2018 году.

Т-7A оснащен одним двигателем General Electric F414 (таким же, как на боевых самолетах F/A-18E/F "Супер Хорнет" и JAS-39E/F "Грипен"). Он представляет собой двухместный самолет с тандемным расположением пилотов, большим дисплеем в кабине, что придает ему облик современного истребителя, а также системой управления HOTAS.

T-7A спроектирован с расчетом на высокую маневренность, что делает его подходящим кандидатом на замену пилотажной группе королевских ВВС "Красные стрелы".

Первые T-7A должны были поступить на вооружение ВВС США в 2023 году, но из-за проблем с программным обеспечением сроки были сдвинуты вправо.

Как уже сообщал ЦАМТО, Великобритания пока не объявила конкурс на замену учебных самолетов "Хок" T2 и устаревших моделей T1, используемых пилотажной группой "Красные стрелы", тем не менее, данное требование было подробно изложено в публикации "Стратегического военного обзора" (Strategic Defence Review) ранее в этом году. В целом планируется закупить около 40 новых машин.

Согласно некоторым источникам, конкурс, вероятно, начнется в 2026 году. Более подробная информация, вероятно, появится в "Плане оборонных инвестиций", который, как ожидается, будет опубликован до конца этого года.

Среди претендентов в предстоящем тендере ожидаются: T-7A "Рэд хок" американской Boeing, M-346 итальянской группы Leonardo, T-50 "Голден игл" южнокорейской Korea Aerospace Industries (KAI), "Хурджет" турецкой Turkish Aerospace Inc. и модульный учебный самолет британского стартапа Aeralis.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Южная Корея
Продукция
F-18
Gripen NG
M-346
Super Hornet
T-38 Talon
Компании
BAE Systems
Boeing
General Electric
KAI
Leonardo
TAI
Проекты
Военные учения
