ЦАМТО, 19 ноября. Портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта" составляет более 60 млрд. долл., сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"У нас сегодня в портфеле заказов, это подписано, и уже утвержденные контракты, более 60 млрд. долл.", – сказал С.Чемезов журналистам в ходе выставки Dubai Airshow 2025.

С учетом этого портфеля заказов и новых контрактов Россия по объемам экспорта вооружений вернется на второе место через 2-3 года, заявил С.Чемезов.

"Я вас уверяю, что через 2-3 года мы опять поднимемся до второго уровня", – сказал С.Чемезов журналистам в ходе выставки Dubai Airshow 2025.

По словам С.Чемезова, нынешнее снижение показателей связано с СВО, на которой сконцентрированы основные усилия.

"Российская оборонка уже достигла таких темпов, что наряду с выполнением гособоронзаказа, можно думать о наращивании экспортных поставок", – цитирует "РИА Новости" С.Чемезова.