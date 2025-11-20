Войти
Lockheed Martin и Diehl Defence договорились о сотрудничестве в сфере корабельных систем ПВО

Корабельный контейнеризированный модуль-демонстратор AAW наземного зенитного ракетного комплекса средней дальности Diehl Defence IRIS-T SLM, установленный для испытаний на палубе надстройки германского фрегата F 222 Baden-W&uuml;rttemberg проекта 125. 202
Корабельный контейнеризированный модуль-демонстратор AAW наземного зенитного ракетного комплекса средней дальности Diehl Defence IRIS-T SLM, установленный для испытаний на палубе надстройки германского фрегата F 222 Baden-Württemberg проекта 125. 2025 год.
Источник изображения: Diehl Defence

ЦАМТО, 19 ноября. Американская компания Lockheed Martin и немецкая Diehl Defence заключили соглашение о сотрудничестве в области корабельных систем ПВО.

Соглашение было подписано на 24-й конференции по безопасности, которая прошла 18 ноября в Берлине с участием министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, передает "РИА Новости".

"Diehl Defence… и Lockheed Martin… заключили соглашение, которое предусматривает возможность объединения потенциала обеих компаний в области противовоздушной обороны для реализации международных программ по созданию надводных боевых кораблей для Военно-морских сил по всему миру", – говорится в сообщении на официальном сайте Diehl Defence.

Как пояснили в компании, соглашение нацелено на изучение возможности интеграции ракет семейства IRIS-T немецкого производства в американскую противоракетную систему Aegis и корабельную систему запуска ракет MK41 для защиты военных кораблей с воздуха.

До сих пор ракеты IRIS-T предназначались только для наземного запуска, напоминает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
