ЦАМТО: в случае подписания контракта производство Rafale для Украины может начаться после 2032 года

ЦАМТО, 19 ноября. Строительство первого французского самолета Rafale для Украины (в случае гипотетически возможного подписания контракта) может начаться только через семь лет – после 2032 года, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали в понедельник в Париже декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Парижа 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP-T.

"Резерв мощностей Dassault Aviation будет достаточен для начала производства Rafale для Украины после 2032 года. Остается вопрос, кто будет финансировать предполагаемую сделку стоимостью от 15 до 28,5 млрд. долл.", – сказал И.Коротченко.

Стоимость одного нового самолета Rafale в зависимости от заказанного пакета вооружения и обслуживания составляет от 150 до 285 млн. долл.

И.Коротченко отметил, что на текущий момент компания Dassault Aviation выполнила контракты на поставку 300 истребителей Rafale и продолжает исполнение действующих контрактов еще на 233 истребителя (на экспорт и внутренние поставки).

Из 533 машин 234 истребителя заказали ВКС и ВМС Франции, начиная с 1993 года. В 2021 году был размещен отдельный заказ на 12 самолетов для замены истребителей из состава ВКС, поставленных в Грецию. Еще 12 самолетов из состава французских ВКС были поставлены в Хорватию.

На текущий момент Dassault Aviation выполняет контракты на поставку истребителей Rafale следующим зарубежным странам: Египет (30 ед.; контракт на 4,6 млрд. долл.), Индонезия (42 ед.; 8,1 млрд. долл.), Индия (26 ед.; 7,4 млрд. долл.), Хорватия (12 ед.; 1,18 млрд. долл.; б/у), Сербия (12 ед.; 3 млрд. долл.), ОАЭ (80 ед.; 18 млрд. долл.).

Примерные объемы поставок на экспорт по годам по уже подписанным контрактам: 2025 год – 17 ед., 2026 год – 30 ед., 2027 год – 38 ед., 2028 год – 22 ед., 2029 год – 28 ед., 2030 год – 28 ед., 2031 год – 16 ед., 2032 год – 16 ед.

Французская компания Dassault Aviation планирует увеличить производство истребителей Rafale до трех в месяц к 2026 году, до четырех в месяц – в 2028-2029 годах, с дальнейшей возможностью производства пяти единиц в месяц позже.

"Но пока это только планы", – сказал директор ЦАМТО.