Все имеющиеся образцы ВиВТ, состоящие на вооружении РВиА, успешно применяются в ходе СВО

152-мм/50 самоходное орудие 2С44 "Гиацинт-К" на колёсном шасси в составе 238-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады 8-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне специальной военной операции на Украине, февраль 2025 года. Для стрельбы используются дальнобойные снаряды 3ОФ59.

ЦАМТО, 19 ноября. Все имеющиеся образцы, состоящие на вооружении ракетных войск и артиллерии (РВиА), успешно применяются в специальной военной операции, показывая высокую боевую эффективность и подтверждая заложенные в них ТТХ.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации Герой России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко.

Ракетчики и артиллеристы Вооруженных Сил Российской Федерации 19 ноября отмечают свой профессиональный праздник – День ракетных войск и артиллерии.

По его словам Д.Клименко, "среди них модернизированные 152-мм самоходные гаубицы "Мста-С", современные РСЗО семейства "Торнадо", а также ракетный комплекс "Искандер-М".

Продолжается серийная поставка не менее эффективных высокомобильных артиллерийских орудий на колесных шасси, таких как 152-мм орудие "Мальва", имеющее унифицированную с "Мстой" артиллерийскую часть, и 152-мм орудие "Гиацинт-К", также унифицированное с артиллерийской частью пушек семейства "Гиацинт". Такая унификация позволяет вести огонь с использованием всей имеющейся линейки боеприпасов и обеспечивает возможность применения высокоточных снарядов "Краснополь-М2".

Кроме того, постоянный анализ полученного боевого опыта и результатов боевого применения ракетных войск и артиллерии позволяет нам не только оперативно дорабатывать эти системы в условиях быстро меняющейся обстановки в специальной военной операции, но и корректировать направления их дальнейшего совершенствования".

Д.Клименко отметил, что "опыт специальной военной операции, несомненно, подтверждает правильность определенных нами ранее направлений развития рода войск. В настоящее время завершается переход ракетных войск и артиллерии в качественно новое состояние – разведывательно-огневую систему, представляющую собой совокупность разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем. Так, для повышения боевой эффективности формирования ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции уже применяются в форме разведывательно-ударных действий".