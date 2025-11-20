Германия начинает поставки Киеву ЗСУ Skyranger 35 для борьбы с российскими БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

Германия начинает поставки ВСУ зенитных самоходных установок Skyranger 35 на шасси танков Leopard 1. Об этом сообщает пресс-служба немецкого концерна Rheinmetall.

Глава концерна Армин Паппергер анонсировал начало поставок на Украину зенитных установок Skyranger 35, первый комплекс будет передан Киеву на следующей неделе. Установки производят на предприятии Rheinmetall в Италии. Общее количество запланированных к поставкам ВСУ комплексов неизвестно, информация держится в секрете. Также нет информации об источнике финансирования заказа, заявляется, что это некая европейская страна, использующая проценты от замороженных российских активов.

Как утверждается, с помощью зенитных самоходных установок Skyranger 35 немцы хотят помочь Украине бороться с российскими дронами. Каждый комплекс способен контролировать площадь 4 на 4 км, устанавливая «беспилотную зону».

Комплекс оснащен боевым модулем с 35-мм автоматической пушкой GDM-008 со скорострельностью 1000 выстрелов в минуту. Боекомплект составляет 252 выстрела, в том числе с дистанционным подрывом. Для обнаружения малоразмерных целей типа «дрон» используется многоцелевой радар AMR-M, который работает в S-диапазоне, обеспечивая обзор на 360 градусов. Также дополнительно комплекс оснащен пассивной системой обнаружения Rheinmetall FIRST.

Дальность поражения Skyranger 35 составляет 4 км, комплекс способен работать и по наземным целям.