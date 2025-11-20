Войти
Военное обозрение

Германия начинает поставки Киеву ЗСУ Skyranger 35 для борьбы с российскими БПЛА

607
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Германия начинает поставки ВСУ зенитных самоходных установок Skyranger 35 на шасси танков Leopard 1. Об этом сообщает пресс-служба немецкого концерна Rheinmetall.

Глава концерна Армин Паппергер анонсировал начало поставок на Украину зенитных установок Skyranger 35, первый комплекс будет передан Киеву на следующей неделе. Установки производят на предприятии Rheinmetall в Италии. Общее количество запланированных к поставкам ВСУ комплексов неизвестно, информация держится в секрете. Также нет информации об источнике финансирования заказа, заявляется, что это некая европейская страна, использующая проценты от замороженных российских активов.

Как утверждается, с помощью зенитных самоходных установок Skyranger 35 немцы хотят помочь Украине бороться с российскими дронами. Каждый комплекс способен контролировать площадь 4 на 4 км, устанавливая «беспилотную зону».

Комплекс оснащен боевым модулем с 35-мм автоматической пушкой GDM-008 со скорострельностью 1000 выстрелов в минуту. Боекомплект составляет 252 выстрела, в том числе с дистанционным подрывом. Для обнаружения малоразмерных целей типа «дрон» используется многоцелевой радар AMR-M, который работает в S-диапазоне, обеспечивая обзор на 360 градусов. Также дополнительно комплекс оснащен пассивной системой обнаружения Rheinmetall FIRST.

Дальность поражения Skyranger 35 составляет 4 км, комплекс способен работать и по наземным целям.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Украина
Продукция
Leopard-1
Компании
Rheinmetall
Проекты
636.3
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 18:02
  • 1
Верой и правдой служить Отчизне
  • 20.11 15:55
  • 11544
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.11 15:43
  • 6
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 20.11 15:22
  • 5
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 20.11 07:21
  • 5
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 19.11 23:10
  • 0
Комментарий к "США вынуждены продлить срок службы стареющих подлодок «Огайо»"
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)
  • 19.11 17:24
  • 2
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 19.11 17:12
  • 1
Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт
  • 19.11 15:52
  • 79
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.11 14:16
  • 0
«На грани жизни и смерти»
  • 19.11 14:02
  • 1531
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ