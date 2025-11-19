Министр армии США: M10 Booker - отличный пример неэффективной практики закупок

Источник изображения: topwar.ru

Руководство Пентагона, пришедшее вместе с президентом США Дональдом Трампом, проводит курс на резкое сокращение неоправданных оборонных затрат. Под удар уже попали такие изделия, как «лёгкий» танк M10 Booker, превратившийся в ходе разработки в 42-тонную машину, которую невозможно перевозить самолётом C-130J Hercules.

По этому поводу министр армии США Дэн Дрисколл заявил:

Booker – отличный пример неэффективной практики закупок.

Среди других неадекватных технических решений называются обычные пыле- и влагозащитные заглушки для ВТС C-17 Globemaster III, цена которых в 55 раз превысила гражданские аналоги. Кнопка управления экраном для вертолёта Black Hawk обошлась в $47 тыс., хотя имелись однотипные устройства всего за $15.

В связи с этим Дрисколл критически отметил:

Оборонная промышленность в целом, и генеральные подрядчики в частности, обманывали американский народ, Пентагон и военных, заставляя их верить, что им нужны конкретные решения военного назначения.

По его словам, на фоне такого мышления сформировалась сильно бьющая по бюджету неадекватная закупочная стратегия, когда 90% приобретений приходятся на дорогостоящие изделия, созданные специально для военных, и лишь 10% – на обычные продукты. Поэтому принято решение изменить это положение дел на 180°.

Так, ожидается, что перспективный танк M1E3 Abrams будет оборудован серийно производимым двигателем Caterpillar, что даст возможность снизить расходы и позволит упростить обслуживание силовой установки.

Министр войны Пит Хегсет заявил недавно по этому поводу:

Противник, представляющий очень серьёзную угрозу для США, – это бюрократия Пентагона. Наша цель – перестроить арсенал демократии, потому что мы живём в момент 1939 года или, надеюсь, в момент 1981 года. Момент безотлагательности. Враги собираются, угрозы усиливаются.