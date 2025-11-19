Войти
Военное обозрение

Американский адмирал: у ВМС Китая уже больше военных кораблей, чем у США

652
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Высокопоставленный американский адмирал Дэрил Кодл, занимающий должность начальника военно-морских операций назвал судостроительные возможности КНР «впечатляющими». Свое заявление он сделал в Японии во время 10-дневного турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Об этом сообщает издание Defense News.

Военачальник отметил, что Пекин уже обладает крупнейшими Военно-морскими силами в мире и продолжает их наращивать. У ВМС Китая уже больше военных кораблей, чем у США. Впрочем, они еще отстают от американцев по авианосцам и десантным кораблям.

Источник изображения: topwar.ru

Но на прошлой неделе они приступили к ходовым испытаниям новейшего современного десантного корабля-амфибии.

Источник изображения: topwar.ru

Кодл высоко оценил его, заявив:

Это большой и очень мощный корабль

.

Что касается авианосцев, то до недавнего времени у Китая их было всего два, но они вызываю беспокойство у американский военных.

Кодл так и сказал:

Меня, конечно, беспокоит то, как они используют эти авианосцы по всему миру.

Кроме того, 7 ноября на вооружение ВМС НОАК поступил новейший авианосец «Фуцзянь» Еще один такой корабль, который предположительно будет атомным, находится сейчас в стадии строительства.

Похоже, в Китае строят новые корабли быстрее, чем в Америке ремонтируют старые.

На этом фоне американский адмирал возлагает большие надежды на сотрудничество в сфере судостроения со своими азиатскими союзниками – Японией и Южной Кореей. Он считает, что такое партнерство помогло бы усилить потенциал США в данной сфере.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Южная Корея
Япония
Проекты
Авианосец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 20:14
  • 11537
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)
  • 19.11 17:24
  • 2
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 19.11 17:12
  • 1
Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт
  • 19.11 15:52
  • 79
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.11 14:49
  • 4
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 19.11 14:16
  • 0
«На грани жизни и смерти»
  • 19.11 14:02
  • 1531
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.11 10:28
  • 0
О погранпереходах, литовских чиновниках и суверенитете Беларуси
  • 19.11 07:06
  • 0
Военные силы НАТО и РФ в Балтийском регионе, и в составе ВМФ
  • 19.11 05:40
  • 0
О соотношении сил и военной пропаганде на севере Европы
  • 19.11 02:54
  • 5
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону