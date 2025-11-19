Американский адмирал: у ВМС Китая уже больше военных кораблей, чем у США

Источник изображения: topwar.ru

Высокопоставленный американский адмирал Дэрил Кодл, занимающий должность начальника военно-морских операций назвал судостроительные возможности КНР «впечатляющими». Свое заявление он сделал в Японии во время 10-дневного турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Об этом сообщает издание Defense News.

Военачальник отметил, что Пекин уже обладает крупнейшими Военно-морскими силами в мире и продолжает их наращивать. У ВМС Китая уже больше военных кораблей, чем у США. Впрочем, они еще отстают от американцев по авианосцам и десантным кораблям.

Источник изображения: topwar.ru

Но на прошлой неделе они приступили к ходовым испытаниям новейшего современного десантного корабля-амфибии.

Источник изображения: topwar.ru

Кодл высоко оценил его, заявив:

Это большой и очень мощный корабль

.

Что касается авианосцев, то до недавнего времени у Китая их было всего два, но они вызываю беспокойство у американский военных.

Кодл так и сказал:

Меня, конечно, беспокоит то, как они используют эти авианосцы по всему миру.

Кроме того, 7 ноября на вооружение ВМС НОАК поступил новейший авианосец «Фуцзянь» Еще один такой корабль, который предположительно будет атомным, находится сейчас в стадии строительства.

Похоже, в Китае строят новые корабли быстрее, чем в Америке ремонтируют старые.

На этом фоне американский адмирал возлагает большие надежды на сотрудничество в сфере судостроения со своими азиатскими союзниками – Японией и Южной Кореей. Он считает, что такое партнерство помогло бы усилить потенциал США в данной сфере.