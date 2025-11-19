Войти
ТАСС

В Дубае журналистам зарубежных СМИ представили технические преимущества Як-130М

694
0
+1
Учебно-боевой самолет Як-130М на Х международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Учебно-боевой самолет Як-130М на Х международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Самолет впервые показывается в рамках выставок за рубежом

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" провел презентацию модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М для представителей зарубежных СМИ в рамках международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025, передает корреспондент ТАСС.

"В презентации приняли участие журналисты из Индонезии, Индии, Сербии, ОАЭ, а также ряда других стран Ближнего Востока. Также в мероприятии участвовали представители стран Африки. В ходе презентации рассматривались технические преимущества новой версии, а также перспективы продвижения Як-130М в различные регионы мира. Кроме того, поднимался вопрос - возможность модернизации существующих авиапарков за рубежом до новой версии", - рассказали ТАСС в "Рособоронэкспорте".

Як-130М впервые показывается в рамках зарубежных выставок. Самолет является развитием Як-130, модернизированная версия оснащена новейшим комплексом бортовой обороны "Президент-С130", расширенным составом оружия, с тепловизионной, инфракрасной и лазерной системами наведения. Как ранее заявлял ТАСС глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, машина может решать боевые задачи совместно с другими самолетами в рамках сетецентрического взаимодействия.

Dubai Airshow проходит с 17 по 21 ноября. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Индонезия
ОАЭ
Сербия
Продукция
C-130
Президент-С
Як-130
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 20:14
  • 11537
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)
  • 19.11 17:24
  • 2
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 19.11 17:12
  • 1
Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт
  • 19.11 15:52
  • 79
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.11 14:49
  • 4
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 19.11 14:16
  • 0
«На грани жизни и смерти»
  • 19.11 14:02
  • 1531
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.11 10:28
  • 0
О погранпереходах, литовских чиновниках и суверенитете Беларуси
  • 19.11 07:06
  • 0
Военные силы НАТО и РФ в Балтийском регионе, и в составе ВМФ
  • 19.11 05:40
  • 0
О соотношении сил и военной пропаганде на севере Европы
  • 19.11 02:54
  • 5
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону