ВМФ РФ и ВМС Мьянмы провели учение «Марумекс-2025» в акватории Андаманского моря

Военно-морской флот (ВМФ) РФ провел совместно с военно-морскими силами (ВМС) Мьянмы учения под названием «Марумекс-2025» в акватории Андаманского моря. Министерство обороны России 18 ноября опубликовало кадры практического этапа данной тренировки.

«Совместно с ВМС Республики Союз Мьянма мы отработали ряд эпизодов, включающих в себя отработку по связи, совместное плавание в <…> дневное и ночное время, отработку по воздушным, морским целям, отработку стрельб расчетов противороботной защиты, в том числе по низколетящим целям и беспилотным летательным аппаратам самолетного типа», — рассказал старший помощник командира фрегата «Маршал Шапошников» Андрей Литовченко.

В ведомстве уточнили, что в учении российский ВМФ был также представлен корветом «Гремящий» и танкером «Борис Бутома» — все перечисленные суда относятся к отряду кораблей Тихоокеанского флота. К практическим мероприятиям от ВМС Мьянмы привлекались десантно-вертолетный корабль-док «Муттама» (Muttama), фрегат «Кьянситта» (Kyansittha), корвет «Табиншветхи» (Tabinshwehti) и подводная лодка «Минье Тхейн Кха Ту» (Minye Theinkhathu).

Основными целями учения, как подчеркнули в Минобороны, являлись всестороннее развитие и укрепление военно-морского сотрудничества, а также отработка вопросов обеспечения безопасности гражданского судоходства и морской экономической деятельности.

О начале военных учений «Марумекс-2025» стало известно 13 ноября, после того как накануне состоялась церемония их открытия в порту Тилава. Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ генерал-лейтенант Алексей Кияшко, приветствуя участников учений, пожелал им плодотворной работы в море, а также указал на готовность российской стороны делиться своим опытом и лучшими практическими наработками с Мьянмой.