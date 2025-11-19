Войти
Известия.ru

ВМФ РФ и ВМС Мьянмы провели учение «Марумекс-2025» в акватории Андаманского моря

632
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Военно-морской флот (ВМФ) РФ провел совместно с военно-морскими силами (ВМС) Мьянмы учения под названием «Марумекс-2025» в акватории Андаманского моря. Министерство обороны России 18 ноября опубликовало кадры практического этапа данной тренировки.


«Совместно с ВМС Республики Союз Мьянма мы отработали ряд эпизодов, включающих в себя отработку по связи, совместное плавание в <…> дневное и ночное время, отработку по воздушным, морским целям, отработку стрельб расчетов противороботной защиты, в том числе по низколетящим целям и беспилотным летательным аппаратам самолетного типа», — рассказал старший помощник командира фрегата «Маршал Шапошников» Андрей Литовченко.

В ведомстве уточнили, что в учении российский ВМФ был также представлен корветом «Гремящий» и танкером «Борис Бутома» — все перечисленные суда относятся к отряду кораблей Тихоокеанского флота. К практическим мероприятиям от ВМС Мьянмы привлекались десантно-вертолетный корабль-док «Муттама» (Muttama), фрегат «Кьянситта» (Kyansittha), корвет «Табиншветхи» (Tabinshwehti) и подводная лодка «Минье Тхейн Кха Ту» (Minye Theinkhathu).

Основными целями учения, как подчеркнули в Минобороны, являлись всестороннее развитие и укрепление военно-морского сотрудничества, а также отработка вопросов обеспечения безопасности гражданского судоходства и морской экономической деятельности.

О начале военных учений «Марумекс-2025» стало известно 13 ноября, после того как накануне состоялась церемония их открытия в порту Тилава. Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ генерал-лейтенант Алексей Кияшко, приветствуя участников учений, пожелал им плодотворной работы в море, а также указал на готовность российской стороны делиться своим опытом и лучшими практическими наработками с Мьянмой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мьянма
Россия
Продукция
Борис Бутома
Гремящий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Anawratha
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 20:14
  • 11537
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)
  • 19.11 17:24
  • 2
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 19.11 17:12
  • 1
Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт
  • 19.11 15:52
  • 79
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.11 14:49
  • 4
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 19.11 14:16
  • 0
«На грани жизни и смерти»
  • 19.11 14:02
  • 1531
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.11 10:28
  • 0
О погранпереходах, литовских чиновниках и суверенитете Беларуси
  • 19.11 07:06
  • 0
Военные силы НАТО и РФ в Балтийском регионе, и в составе ВМФ
  • 19.11 05:40
  • 0
О соотношении сил и военной пропаганде на севере Европы
  • 19.11 02:54
  • 5
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону