Германия намерена приобрести в США ЗУР SM-6 и SM-2 "Стандарт" для перспективных кораблей класса F127

Концепт фрегата F127
Концепт фрегата F127.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 18 ноября. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" ЗУР SM-6 Блок.1 "Стандарт" и SM-2 Блок.3C, а также связанного оборудования.

Общая стоимость контракта может составить 3,5 млрд. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 14 ноября.

Правительство Германии обратилось к США с запросом о возможности приобретения до 173 зенитных управляемых ракет SM-6 Блок.1 "Стандарт" и до 577 ЗУР SM-2 Блок.3C, а также контейнеров для транспортировки, хранения и вертикального пуска ракет MK.21 Mod.3 и MK.13 Mod.1 для SM-6 Блок.1 и SM-2 Блок.3C, соответственно.

Запрос также включает комплектующие для ракет и испытательное оборудование; инженерные, интеграционные и испытательные оборудование и поддержку, необходимые для производства ракет SM-6 Блок.1 "Стандарт" и SM-2 Блок.3C; специальное испытательное и погрузочно-разгрузочное оборудование; учебное оборудование; техническую документацию; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны правительства США и подрядчика, включая соответствующие исследования и аналитическую поддержку; поддержку ракет в процессе эксплуатации.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку повысит обороноспособность союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа расширит возможности ВМС Германии по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет предоставления средств противовоздушной и противоракетной обороны, которые могут применяться с борта перспективных кораблей класса F127, оснащенных системой управления оружием "Иджис", что усилит возможности ВМС Германии по обеспечению сдерживания в регионе. Продажа также повысит уровень взаимодействия ВМС Германии с ВМС США и союзников в условиях высокой угрозы на море. При этом ВМС Германии не испытают затруднений при принятии новых ракет на вооружение.

Основным подрядчиком проекта выбрана RTX Corporation. В случае реализации компенсационных соглашений, их условия будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

