Войти
ЦАМТО

Соглашение о намерениях с Францией предусматривает поставку Киеву восьми ЗРК SAMP/T нового поколения

634
0
0
ЗРК Eurosam SAMP/T
ЗРК Eurosam SAMP/T.
Источник изображения: O. Ravenel / ВВС Франции

ЦАМТО, 18 ноября. Соглашение о намерениях, подписанная 17 ноября президентами Франции и Украины в Париже, предусматривает поставку Киеву восьми зенитных ракетных комплексов SAMP/T.

Об этом на проведенной 17 ноября пресс-конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что передаваемые системы будут обладать обновленными и улучшенными характеристиками.

Каждый комплекс включает шесть пусковых установок, таким образом, общее количество пусковых для Украины достигнет 48 ед. По словам Э.Макрона, Украина станет первой страной, где будет развернуто новое поколение систем SAMP/T, находящихся на финальной стадии разработки.

Президент Франции подчеркнул, что двустороннее оборонное соглашение о намерениях рассчитано на десять лет и предусматривает закупку, разработку и производство беспилотников, перехватчиков и управляемых авиабомб. Речь идет о поставках, запланированных на ближайшие два года, а также о долгосрочных совместных проектах на следующее десятилетие.

Президент Украины, со своей стороны, отметил, что новая конфигурация SAMP/T способна противодействовать баллистическим ракетам, однако сроки ее передачи пока не разглашаются.

Французские инженеры завершают работу над новым поколением ракет Aster 30 Block 1 NT, которые получат возможность перехвата баллистических ракет средней дальности. Франция и Италия уже провели успешный испытательный пуск ракеты Aster 30 B1NT, способной уничтожать баллистические и гиперзвуковые цели.

Новая ракета поражает цели, летящие со скоростью более 5М, на высотах до 25 тыс. м в радиусе 150 км. Ее интегрируют в модернизированный комплекс SAMP/T NG и корабельные системы, проходящие широкую техническую модернизацию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Украина
Франция
Проекты
Aster ЗУР
БПЛА
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 20:14
  • 11537
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)
  • 19.11 17:24
  • 2
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 19.11 17:12
  • 1
Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт
  • 19.11 15:52
  • 79
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.11 14:49
  • 4
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 19.11 14:16
  • 0
«На грани жизни и смерти»
  • 19.11 14:02
  • 1531
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.11 10:28
  • 0
О погранпереходах, литовских чиновниках и суверенитете Беларуси
  • 19.11 07:06
  • 0
Военные силы НАТО и РФ в Балтийском регионе, и в составе ВМФ
  • 19.11 05:40
  • 0
О соотношении сил и военной пропаганде на севере Европы
  • 19.11 02:54
  • 5
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону