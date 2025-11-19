Соглашение о намерениях с Францией предусматривает поставку Киеву восьми ЗРК SAMP/T нового поколения

ЦАМТО, 18 ноября. Соглашение о намерениях, подписанная 17 ноября президентами Франции и Украины в Париже, предусматривает поставку Киеву восьми зенитных ракетных комплексов SAMP/T.

Об этом на проведенной 17 ноября пресс-конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что передаваемые системы будут обладать обновленными и улучшенными характеристиками.

Каждый комплекс включает шесть пусковых установок, таким образом, общее количество пусковых для Украины достигнет 48 ед. По словам Э.Макрона, Украина станет первой страной, где будет развернуто новое поколение систем SAMP/T, находящихся на финальной стадии разработки.

Президент Франции подчеркнул, что двустороннее оборонное соглашение о намерениях рассчитано на десять лет и предусматривает закупку, разработку и производство беспилотников, перехватчиков и управляемых авиабомб. Речь идет о поставках, запланированных на ближайшие два года, а также о долгосрочных совместных проектах на следующее десятилетие.

Президент Украины, со своей стороны, отметил, что новая конфигурация SAMP/T способна противодействовать баллистическим ракетам, однако сроки ее передачи пока не разглашаются.

Французские инженеры завершают работу над новым поколением ракет Aster 30 Block 1 NT, которые получат возможность перехвата баллистических ракет средней дальности. Франция и Италия уже провели успешный испытательный пуск ракеты Aster 30 B1NT, способной уничтожать баллистические и гиперзвуковые цели.

Новая ракета поражает цели, летящие со скоростью более 5М, на высотах до 25 тыс. м в радиусе 150 км. Ее интегрируют в модернизированный комплекс SAMP/T NG и корабельные системы, проходящие широкую техническую модернизацию.