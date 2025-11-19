Франция подписала контракт на поставку Украине 100 истребителей Rafale. Смогут ли они противостоять ВКС России? (Military Watch Magazine, США)

MWM: Украина закупает истребители Rafale, не способные противостоять ВКС России

Сделка Украины с Францией по приобретению 100 истребителей Rafale F4 сулит Парижу доход до 22 миллиардов долларов, пишет MWM. При этом Rafale не сможет существенным образом повлиять на расстановку сил на украинском театре военных действий, так как заметно уступает российским истребителям.

Президент Франции Эммануэль Макрон 17 ноября подписал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским совместную декларацию о возможной продаже до 100 истребителей Rafale F4 к 2035 году. Всего за несколько недель до этой знаковой сделки было достигнуто соглашение о поставке на Украину от 120 до 150 шведских легких истребителей Gripen E/F. Хотя долг Украины по-прежнему составляет десятки миллиардов долларов, и в настоящее время она поддерживает даже основные государственные функции за счет западного финансирования, намерения европейских государств присвоить замороженные российские средства могут сыграть ключевую роль в финансировании как восстановления страны по окончании боевых действий, так и крупномасштабных закупок оружия.

Шаги по изъятию российских средств натолкнулись на масштабное противодействие не только большей части международного сообщества, но и внутри самой Европы — и, кроме того, сама законность такого шага сомнительна. Однако потенциальные выгоды от конфискации для оборонного сектора Европы остаются значительными.

Продажа истребителей Rafale поддержала бы заинтересованность Франции в дальнейшем существовании Украины как государства, ориентированного на Запад: сделка по приобретению 100 истребителей Rafale F4 сулит Парижу доход до 22 миллиардов долларов. Rafale — второй истребитель четвертого поколения французской разработки, а поставки его предшественника Mirage 2000-х годов на Украину начались еще в начале февраля. Высокая степень унификации в вооружении и инфраструктуре технического обслуживания позволит Киеву быстрее ввести Rafale в эксплуатацию.

В настоящее время ВВС Украины эксплуатируют пять типов истребителей: тяжелый истребитель превосходства в воздухе Су-27, истребитель-бомбардировщик Су-24М, средний МиГ-29А/УБ, а также легкие F-16 и Mirage 2000, недавно подаренные странами НАТО. Президент Зеленский в конце августа подтвердил, что ведутся переговоры с Францией о закупке истребителей Rafale, чтобы ускорить переход страны на стандартный флот НАТО.

Несмотря на низкие продажи на экспортных рынках в течение почти двух десятилетий с начала века, Rafale в последнее время завоевал широкий круг клиентов благодаря эффективному маркетингу. Даже при том, что самолет неизменно проигрывал все тендеры с участием американского истребителя пятого поколения F-35, который эксплуатируется в совершенно другой категории, но сопоставим по стоимости, Франция нацелилась на страны, которые по политическим причинам не могут рассматривать ни F-35, ни незападные альтернативы, — например, Индонезию и Египет.

Но, сравнив Rafale с российским истребителем второго эшелона Су-30, Алжир, Казахстан и Эфиопия отбраковали французский самолет, чьи характеристики заметно уступают — не говоря уже о российских истребителях высшего эшелона, таких как МиГ-31БМ и Су-57. Экспортные перспективы Rafale оказались подорваны еще сильнее в мае после первых интенсивных боевых испытаний, в ходе которых от одного до четырех самолетов индийских ВВС были потеряны в столкновениях с истребителями J-10C поколения “4+” пакистанских ВВС, которые, что характерно, относятся ко второму эшелону китайского истребительного парка.

Ожидается, что существенным образом повлиять на расстановку сил на украинском театре военных действий Rafale не сможет.